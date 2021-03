La UCR, que integra el frente Con Vos de Marcelo Orrego, comenzó a mover el avispero político en la oposición. El flamante presidente de esa fuerza, Antonio "Nito" Flacón, se reunió con dirigentes de ADN y la Cruzada Renovadora, que no pertenecen a la alianza con el objetivo de "conocer las opiniones sobre lo que ocurre en la provincia y lo que pueda pasar con las primarias". Si bien las fuentes indicaron que se trató de un incipiente encuentro político, fue el propio líder radical el que aseguró que está prevista otra reunión, más formal y ampliada, en la que "he pedido que participe oficialmente Producción y Trabajo y el PRO". Incluso, no descarta que ese segundo encuentro ocurra esta semana. Por el sector de ADN, el referente político Martín Turcumán, se mostró abierto al diálogo al indicar que "nuestra vocación tiene que ser buscar los consensos necesarios para unir a la oposición", mientras que Orrego dijo que una vez que lo convoquen evaluará si concurre aunque afirmó que "tengo una mirada integradora".

La movida de la UCR llamó la atención ya que, se estila que el espacio líder del frente, en este caso Producción y Trabajo, es el que debe comenzar el diálogo para fortalecer la fuerza de cara a las elecciones legislativas de este año. En ese marco, al ser consultado, Orrego apuntó que "Falcón es el presidente de un partido y está en todo su derecho de mantener reuniones con quien él crea conveniente". Por su parte, recordó que desde su sector sí han mantenido encuentros con Dignidad Ciudadana con quienes ya han trabajado juntos anteriormente, postura que responde al mensaje partidario que el diputado nacional dio a fines del año pasado a los miembros del frente opositor, cuando habló de "un frente que sea generoso también para abrir las puertas a otras fuerzas políticas que quieran ser parte desde lo local".

No es la primera vez que los sectores políticos del frente Con Vos y el armando San Juan Primero, de ADN, hablan sobre trabajar juntos, pero sí es el primer paso que se da este año de cara a las elecciones legislativas. Este año se renuevan tres bancas en Diputados: la que ostentan los oficialistas Walberto Allende y Francisco Guevara y la que ocupa Eduardo Cáceres por la oposición. Un punto clave de una posible unión, fue el resultado electoral de las elecciones locales de 2019 (ver recuadro).

Sobre el encuentro con dirigentes de ADN, Flacón indicó que "no hubo conversación de que podamos estar en una lista todos juntos. Se habló de otros temas, como la situación de la provincia y de un posible escenario sin las PASO, algo que creo que no va a ocurrir". Además, apuntó que, por ahora, "no se ha planteado la opción de trabajar juntos, pero en política siempre hay posibilidades. Nosotros no le cerramos la puerta a nadie". Por otro lado, sostuvo que "Martín Turcumán es una persona que respeto profundamente y yo soy de la idea de que el diálogo no hay que cortarlo nunca". En el caso de la Cruzada Renovadora, Falcón explicó que con Alfredo Avelín "tenemos charlas muy a menudo porque somos amigos".

Sobre un posible frente amplio opositor, Turcumán indicó que "tratar de lograr reunir a todos los partidos que se puedan para ver si se le puede ganar al justicialismo" y si bien él no participó del encuentro con Flacón, se mostró a favor de comenzar el diálogo para "encontrar un consenso que pueda unir a la oposición". Además, dijo que "nuestro condicionamiento para un acuerdo no viene por el lado de las candidaturas. Nosotros somos minoría y no estamos en condiciones de pedir. Lo que planteamos es ver la posibilidad tener las mismas bases".

Lo que se disputa

Son tres las bancas que están en juego en la Cámara baja. En la mira electoral están los puestos de Walberto Allende, Francisco Guevara y Eduardo Cáceres. Los dos primeros pertenecen al oficialismo y el tercero al PRO.

Pedido por las PASO

La mayoría de los gobernadores le solicitaron al presidente Alberto Fernández que las PASO se suspendan por única vez por la crisis sanitaria por el coronavirus. Fernández condicionó la suspensión a un acuerdo con la oposición.

Elecciones de 2019



En el armado de lo que fue la elección provincial, la Cruzada y Dignidad Ciudadana se alejaron del frente que ya conducía Orrego, debido a que, en ese entonces, no se sintieron contenidos. Fue así que ambas fuerzas compitieron en soledad, mientras que el partido ADN constituyó el Frente San Juan Primero. Desde un punto de vista estrictamente numérico, las tres agrupaciones reunieron unos ocho puntos porcentuales en votos. Una cifra que es menor frente a los dos polos en la provincia (el Frente Todos que obtuvo el 55 por ciento y Con Vos se hizo de casi el 35 por ciento de los sufragios), pero que, de volcarse a la oposición, termina sumando ya que podrían superar la barrera de los 40 puntos.