"Además del descuento de los días, vamos a aplicar las sanciones a cada uno de los que están involucrados, con sumarios y suspensiones". Esa fue una de las frases que el intendente de Rawson, Rubén García, disparó ayer contra el Sindicato Unión de Obreros y Empleados Municipales (SUOEM), el que, con un paro, tiene sitiada la comuna desde el lunes. Incluso, destacó que "se está ordenando todo para hacer las denuncias penales en cada uno de los casos", ya que "han existido amenazas y se está coartando el derecho a trabajar de algunos empleados". Eso no fue lo único, ya que, además, el jefe comunal realizó ayer una presentación en la Subsecretaría de Trabajo, a cargo de Jorge Oribe, en la que solicitó que se declare ilegal la medida de fuerza que lleva adelante el gremio porque las partes se encuentran transitando una conciliación obligatoria. De prosperar la acción, tendrá consecuencias monetarias contra el sindicato, ya que la autoridad laboral aplicará una multa equivalente a un salario mínimo por cada trabajador que se plegó a la movida, que afectó principalmente la prestación de un servicio básico, como la recolección de residuos.

Firme. El intendente Rubén García dijo que el principal problema es la recolección de residuos, lo que se verá normalizado a partir de la semana que viene.

Con esa embestida, García le declaró la guerra al SUOEM, gremio con el que viene manteniendo una fuerte disputa por la no convocatoria a una reunión paritaria para definir el organigrama y la recategorización del personal. El jefe comunal recordó ayer, en rueda de prensa, que el no llamado a paritaria se debe a que existe un freno judicial por una presentación que hizo UPCN, que busca participar del encuentro, lo que ha generado malestar en SUOEM. Además, García disparó con dureza contra el presidente del Concejo Deliberante, Juan Carlos Salvadó, quien, mientras estuvo al frente del Ejecutivo municipal por ausencia del intendente por problemas de salud, llamó a paritaria a favor del gremio de los municipales, lo que despertó la queja judicial de UPCN. Sobre ese punto, García dijo que "es factible que exista una connivencia entre Salvadó y SUOEM, porque ha habido reuniones entre el presidente del Concejo y miembros del sindicato, en la casa particular Salvadó". En esa línea, dijo que "hay decisiones unipersonales, con algún contenido político detrás, que mantienen de rehén al ciudadano de Rawson". Sobre esos puntos, este medio intentó comunicarse con el presidente del Concejo, pero éste no atendió los llamados. A su vez, el jefe comunal prefirió no indicar a qué sector político hizo referencia, mientras que hay sectores que apuntan al giojismo. Consultado, el diputado departamental, Juan Carlos Gioja, exintendente de Rawson, negó enfáticamente que "estemos operando para desestabilizar el municipio" y definió la presunta acusación como "una canallada". Además, opinó que "hay una acción desmedida" por parte de SUOEM y dijo que el conflicto se debe resolver de manera pacífica entre las partes.

Caos. Las inmediaciones del edificio municipal estuvieron ayer cortadas por la movilización de los trabajadores afiliados SUOEM.

Sobre las diferentes acciones que llevará adelante Rawson, el abogado de la comuna, Guillermo Heredia, explicó que "hemos solicitado a la Subsecretaría de Trabajo que declare ilegal el paro para, así, reclamar que se multe al sindicato", mientras que dijo que "el descuento al sueldo se va a realizar por todos los días que se lleve adelante la medida, porque la misma es ilegal". También indicó que esta semana "se va a denunciar en Fiscalía el delito contra la libertad del trabajo y la intimidación pública", acciones en las que están individualizadas "unas 10 personas, por ahora". Mientras que "se iniciarán entre 50 y 100 sumarios administrativos", aunque pueden existir más, según deslizó.