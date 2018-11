La puja en el Foro de Abogados por los dos cargos que le corresponden a los profesionales en el Consejo de la Magistratura sumó un nuevo capítulo. Ahora, la lista apoyada por los litigantes del PJ tuvo que modificar a sus postulantes, ya que hubo inconsistencia de los mismos en el padrón de habilitados para participar. Así, Marcelo Navas y Fabiana Nicosia no serán de la partida y en su lugar irán José Aníbal Samper y Laura Viviana Pelayes. Por la baja, desde el espacio peronista apuntaron contra el oficialismo del Foro, representado en su presidente Marcelo Arancibia. Sostienen que las autoridades no exhibieron los padrones de habilitados en los edificios públicos, como Tribunales, como deberían haberlo hecho. Del sector de Arancibia descartaron la movida, al indicar que no hay candidatos propuestos, sino que todos los afiliados con la cuota al día pueden ser electos miembros del Consejo de la Magistratura y que si hay algún interesado en serlo, debe asegurarse estar habilitado.



La elección de dos abogados para el Consejo no será un comicio más. El presidente del Foro ha venido cuestionando el funcionamiento del cuerpo que tiene a cargo la conformación de ternas para la designación de magistrados, sobre todo luego de la definición que terminó con el nombramiento de la cortista Adriana García Nieto. Para el sector del justicialismo, las críticas del presidente se deben a que Arancibia busca posicionarse políticamente.



El Consejo de la Magistratura es un órgano clave y tendrá un desempeño central el año que viene, ya que deberá conformar las ternas para la elección de al menos dos cortistas (ver página 2).