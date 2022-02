Que con el cambio de los miembros del Jurado de Enjuiciamiento, que se dio en diciembre, se vulneró el principio de "juez natural" de la causa, por lo que el proceso no debería continuar y producirse el archivo. Además, que la intencionalidad del denunciante, Marcelo Arancibia, fue "puramente política", con el objetivo de desprestigiarlo social y profesionalmente "en aras de tener un rédito político como candidato a diputado nacional, lo que resultó evidentemente infructuoso". Que la denuncia se desprende una "mera revancha" por parte del dirigente de Consenso Ischigualasto, "en razón de que, cuando fui intendente de la Ciudad de San Juan y el Dr. Arancibia era concejal de la Capital, tuvimos diversos cruces de alto voltaje". Esos fueron algunos de los fundamentos que utilizó el bloquista disidente, Enrique Conti, para defenderse de la acusación de haber realizado actividades proselitistas en Juntos por el Cambio cuando su cargo, vocal del Tribunal de Cuentas de la provincia, se lo prohíbe.

El escrito ingresó en la Secretaría del Jurado de Enjuiciamiento dentro de las dos primeras horas de ayer, por lo que, ahora, el presidente, el cortista Guillermo De Sanctis, deberá convocar al resto de los miembros para decidir si admiten o no la denuncia del excandidato a diputado nacional. DIARIO DE CUYO buscó al funcionario tras la presentación, pero este no quiso hablar. Fuentes oficiales indicaron que es casi un hecho que la reunión del Jury se realizará la semana que viene. El encuentro será clave, ya que, si se produce la admisión, el expediente será enviado al fiscal General para que defina si acusa o no al vocal. A su vez, durante el trámite, el Jury puede suspender a Conti de su cargo.

Sobre la primera crítica del vocal, fuentes judiciales indicaron que el principio de "juez natural" no está vulnerado porque se pueden producir cambios en la integración del Jury antes de que se inicie el juicio de destitución, el cual todavía no ocurre. Según Conti, hubo una demora deliberada para notificarlo de la causa, a la espera que se produzcan los cambios dentro del cuerpo, movida que ocurrió a fines de diciembre.

Por otro lado, el vocal cuestionó la denuncia de Arancibia, al indicar que estuvo mal presentada, ya que el motivo de "mala conducta" para pedir un Jury no es causal para un miembro del Tribunal de Cuentas porque ese punto sólo aplica para los magistrados del Poder Judicial. Además, se defendió de su participación en actos de JxC, al señalar que siempre tuvo una actitud "pasiva", que a la mayoría de los eventos llegó como invitado, que nunca fue organizador y "tampoco se me observa dando discursos de ninguna índole, como así tampoco dirigiendo dichos encuentros o reuniones, es más, aparezco en la mayoría con tapabocas", además de que subrayó que no captó votos.