El presidente del Pro local, el diputado Enzo Cornejo, marcó su postura sobre qué figura de Juntos por el Cambio debe ser candidato a presidente en 2023. Al ser consultado, dijo que "hoy es el momento de Horacio (Rodríguez Larreta), por la simple cuestión de que puede mostrar gestión". Si bien valoró la conducción en el Ministerio de Seguridad que tuvo la hoy titular del partido a nivel nacional, Patricia Bullrich (que también tiene aspiraciones), el legislador dijo que "sé que junto a Horacio, Patricia y María Eugenia (Vidal) van a armar el gran frente". En San Juan, aseguró que la figura es Marcelo Orrego, ya que, como el jefe de Gobierno porteño, "es un gran gestor". Cornejo habló en el programa "A todo o nada", de Radio Sarmiento, en donde indicó que "no está en mi cabeza hoy ser candidato a presidente del Pro nuevamente", aunque no lo descartó. A su vez, dijo que Eduardo Cáceres, expresidente, "no tiene las puertas cerradas" para volver. Incluso, sostuvo que "no compito con Eduardo".