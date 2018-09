Autocrítica. Medina Palá, quien llegó en 1994 al cargo de cortista especializado en derecho Civil y Comercial, reconoció errores y omisiones por parte de la Corte de Justicia que integró por poco más de 20 años.

La Corte de Justicia de San Juan tendrá una composición renovada en 2019, luego de 25 años. El cambio total de la denominada vieja guardia quedó confirmado ayer, luego de que Ángel Humberto Medina Palá asegurara que renunciará antes que finalice el año. La decisión llega después de que el actual presidente, Abel Soria Vega, presentara el lunes su dimisión al cargo. La salida de los dos ministros se dará el año que viene cuando la Anses comience a pagarles como jubilados. A ellos se les suma Adolfo Caballero, quien ya había renunciado en abril y se espera que su partida ocurra en los próximos meses.



"Indudablemente que estoy pensado en concluir mi etapa de trabajo. No tengo definido todavía el día, pero en lo que resta del año, sin lugar a dudas, me tocará a mí presentar la renuncia". Esa fue la frase que utilizó Medina Palá luego de que este medio le consultara sobre si ya tomó la decisión de dejar su cargo. Incluso el cortista no descartó que la presentación la pueda realizar en lo inmediato al indicar que "por ahí, en tres o cuatro semanas me defino y renuncio. Sólo puedo decir que será antes de fin de año", resaltó.



Según manifestó el propio cortista, la decisión de alejarse del cargo se basa en dos motivos puntuales: su edad y el tiempo que lleva como ministro de la Corte. Medina Palá tiene 78 años y es el miembro más antiguo, ya que hace 24 años que integra el cuerpo, por lo que cuando su salida se haga efectiva, en 2019, por el tiempo que demora la Anses en pagar su primer haber como jubilado, habrá transcurrido un cuarto de siglo de su llegada.



La denominada vieja guardia de la Corte estaba compuesta por Carlos Balaguer, Juan Carlos Caballero Vidal, Adolfo Caballero, Soria Vega y Medina Palá. Entre los cinco comandaron por poco más de 20 años la Justicia sanjuanina y en ese tiempo fueron duramente criticados por todos los actores judiciales de haber sometido al Poder Judicial a un letargo. El primero en salir fue Balaguer, en 2016, y en su lugar fue designado Guillermo De Sanctis. Luego, en 2017, fue el turno de Caballero Vidal, que se vio obligado a renunciar tras un pedido de juicio político en su contra por la investigación de su presunta vinculación en delitos de lesa humanidad durante la dictadura militar. Quien fue elegida este año para ocupar esa vacante fue Adriana García Nieto.

"Es bueno dejar el lugar a personas que tomen la posta y hagan mejoras", dijo Medina Pala.



Con la próxima salida de Caballero, la renuncia de Soria Vega y la presentación inminente de Medina Palá, la Corte de Justicia atravesará una renovación completa e histórica. Fuentes consultadas no descartaron que los tres reemplazos se puedan producir en 2019. Es que en el caso del primero, hasta el momento no ha recibido la notificación de la Anses que lo obliga a dejar su sillón en el edificio 25 de Mayo. Una vez que eso ocurra, el Consejo de la Magistratura deberá convocar a los postulantes, realizar las entrevistas y designar una terna para remitirla a la Cámara de Diputados, cuerpo que decidirá quién será su reemplazante. Si ese proceso no ocurre hasta diciembre, la elección deberá esperar hasta abril, tras la apertura de sesiones ordinarias.



Al indicar que en cualquier momento dará un paso al costado, Medina Palá sostuvo que las "energías no son las mismas. Es un signo que a uno le demuestra que próximamente debe concluir la tarea". Además reflexionó sobre su paso por la Corte al indicar que "siento que hemos realizado una tarea con errores y omisiones, pero con obras positivas. Tengo el honor que en mi última presidencia se pusieron en ejecución proyectos como Flagrancia y ANIVI. Tenemos el laboratorio judicial, gracias al aporte en equipamiento que consiguió el Fiscal General, Eduardo Quattropani, la morgue y el depósito judicial", finalizó.