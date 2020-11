El candidato a rector y secretario de Obras de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), Jorge Cocinero, recibió duras críticas por parte de otros postulantes al pedir que se retome el calendario electoral para la renovación de autoridades, cuando una de las competidoras, Mónica Coca, se encuentra internada y delicada de salud por ser un caso positivo de Covid-19. Quienes salieron a cuestionarlo fueron el compañero de fórmula de la vicerrectora, el decano de la facultad de Ingeniería, Tadeo Berenguer; su par de Arquitectura Roberto Gómez; y el ingeniero Emilio Fernández. Por su parte, Rosa Garbarino, de Filosofía, no respondió los llamados de este medio.

Si bien los candidatos tuvieron diferentes posturas sobre el llamado a elecciones y el relanzamiento del calendario electoral, los tres coincidieron en que la presentación de Cocinero "es inoportuna" y "fuera de lugar", porque existe "una desventaja" por la situación de salud que atraviesa Coca.

El más duro contra el secretario de Obras fue Berenguer. El candidato a vicerrector sostuvo que "me parece una situación intempestiva. No quiero pensar que está aprovechando la falta de la candidata (Coca) porque está convaleciente y él (por Cocinero) quiera hacer partido. No quiero pensar que existe esa falta de humanidad por parte de un candidato, pero creo que es el peor momento. Justo cuando la actual vicerrectora está tratando de salir de esta situación, él presenta este pedido". Además, indicó que "hay gente que está viendo este pedido en este momento con una total falta de ética y solidaridad".

Por su parte, Gómez, quien tiene el apoyo del rector Oscar Nasisi para ser su sucesor, sostuvo que "esto se puede leer de que está aprovechando la situación. Me parece una desventaja, considerando que uno de los candidatos está en inferioridad de condiciones".

En esa línea, Fernández sostuvo que "es lamentable. Está fuera de lugar y me parece que es una falta de respeto, incluso, desde el punto de vista personal".

Respecto a las elecciones propiamente dichas, Berenguer y Fernández indicaron que no es el momento, mientras que Gómez sostuvo que sí, pero que, a diferencia de Cocinero, inevitablemente el comicio se dará después de marzo y no antes.