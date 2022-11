El ministro del Interior de la Nación, Eduardo "Wado" De Pedro, llegó para dar el puntapié inicial a la construcción del túnel de Zonda. Una obra clave que permitirá conectar los departamentos de Zonda y Rivadavia a través de una perforación en el cerro de 1.070 metros de extensión y que, a su vez, será utilizado para instalar servicios como el acueducto Gran Tulum, que aportará agua al Gran San Juan para los próximos 50 años, una red de gas, líneas eléctricas y comunicación con fibra óptica. Con el acta de inicio de obra, comenzó a correr el plazo de 24 meses para su ejecución, por lo que, a fines del 2024, la obra deberá estar lista. Por otro lado, desde la provincia estimaron que en los próximos 10 días se comenzarán a ver tareas menores. En su visita, el funcionario nacional aclaró un punto clave sobre la financiación del proyecto, que implica que la provincia deberá hacer frente a desembolsos estimados en unos 3.000 millones para concretar la obra. Además, trajo 200 millones de pesos para las comunas, dentro del Programa Municipios de Pie, y también habló de política (ver Entrevista). En este último punto, sostuvo su iniciativa para suprimir los comicios de medio término en el país y dijo que, "los cambios en materia electoral (como puede ser una eliminación de las PASO), se dan en años no electorales, como este". Así dejó entrever que si ese cambio no ocurre durante estos dos meses, no se efectuará para las elecciones generales de 2023.

El costo de la obra del túnel de Zonda fue y es un tema central tanto para la administración uñaquista como para Nación. Es que el proyecto es financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR), órgano que administra "Wado" de Pedro. Gracias a gestiones locales y de la administración central, la provincia consiguió 50 millones de dólares, los que, al momento de hacer el cálculo sobre el costo de la obra, representaron unos 5.000 millones de pesos, cifra con la que se estimaba cubrir todos los gastos. El paso del tiempo y el avance de la inflación hizo que la única firma dispuesta a realizar los trabajos, Queiroz Galvao Construction, presentara en mayo pasado una oferta de casi 8.470 millones de pesos. Esto implica que San Juan deberá hacer frente a la diferencia entre los montos, la que se estima en unos 3.000 millones de pesos.

Consultado sobre ese punto y si existe la posibilidad de que Nación cubra ese desfasaje, "Wado" De Pedro fue claro al manifestar que "esta obra se va a financiar de manera conjunta. Nación aporta 5.000 millones de pesos y el resto lo aporta San Juan". En esa línea, el subsecretario de Coordinación de Proyectos y Licitaciones del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la provincia, Andrés Zini, dijo que "el préstamo es de 50 millones de dólares y las diferencias que puedan haber, ya sea por cambios de costo, por la inflación o por lo inconveniente que está costando conseguir algunos materiales, genere que el número se dispare como pasó con el presupuesto oficial". De esa manera, expresó que "la diferencia la debe cubrir la provincia", aunque se mostró esperanzado al manifestar que "siempre está abierta la posibilidad de que Nación lo financie a través del Fondo Fiduciario (FFFIR)", que administra el ministro del Interior.

A su vez, sobre la importancia de la obra, el gobernador Sergio Uñac dijo que "los sanjuaninos sabemos lo que se utiliza esta quebrada de Zonda, por lo que este túnel va a permitir descomprimir esta arteria". También, el mandatario indicó que, "en el pico máximo de construcción, tendrá casi 500 trabajadores".

Según explicó Zini, un punto clave sobre las tareas es el desarrollo del proyecto ejecutivo, documento esencial para una obra de infraestructura. De acuerdo a los plazos establecidos en el pliego, la empresa de origen brasileño tendrá tres meses para completarlo, aunque comenzará con tareas como la construcción del obrador y también algún movimiento de suelo. Por otro lado, se firmó ayer un acta socioambiental, norma requerida por el BID. "Implica tener controlados todos los aspectos sociales y ambientales" dijo Zini, por lo que se realizarán "muestreos de aire, agua y suelo y que representan una línea de base", que se deberá mantener al finalizar la obra.

Plazo de obra

24 Es la cantidad de meses, contando desde ayer, que la firma Queiroz Galvao Construction tiene para finalizar el túnel de Zonda. Con ese plazo, las tareas deberán estar finalizadas en noviembre de 2024. En 10 días iniciarán las tareas.

Más fondos a comunas

El ministro del Interior no llegó con las manos vacías a San Juan. Dentro del Programa Municipios de Pie, dotó de movilidades a 11 departamentos: Angaco, Chimbas, San Martín, Sarmiento, 25 de Mayo, Albardón, Caucete, Rawson, San Martín, Ullum y Zonda, por un total de 142.000.000 de pesos. Eso no fue lo único, ya que "Wado" de Pedro anunció un aporte extra de 200 millones de pesos, por lo que las comunas se verán beneficiadas por un total de 342 millones de pesos. Según explicó el funcionario nacional, el aporte extra "es desde ahora hasta la mitad del año que viene", por lo que no se descarta que puedan haber otros recursos dentro del 2023.

Eso no fue lo único, ya que el ministro del Interior llegó acompañado de su equipo y, junto a ellos, entregó nuevos kits para la toma de trámites de DNI, pasaportes y certificados de preidentificación enviados por Renaper, todo en el marco de Modernización del Parque Tecnológico. Entre los funcionarios que llegaron se encontraron el secretario de Provincias, Bruno Ruggeri; el subsecretario de Relaciones Municipales, Pablo Giles; la subsecretaria de Equidad Regional, Paula Español; el director nacional del Renaper, Santiago Rodríguez, y el director de Municipios, Joaquín Bezzi.

Sobre los aportes nacionales, en materia de Registro Civil, Uñac indicó que "la provincia hizo una inversión original con una infraestructura vinculada a la prestación efectiva del servicio y al reconocimiento al trabajo de quienes ahí lo hacen. También es sumamente significativo este avance en medios tecnológicos para poder brindar más y mejor servicio a los vecinos".

Elogios. El ministro del Interior "Wado" de Pedro se deshizo en elogios para con el gobernador Sergio Uñac y su equipo.

>> ENTREVISTA // Eduardo "Wado" de Pedro / Ministro del Interior de la Nación

"Regiría en 6 años la quita de una elección intermedia"

- ¿Está convencido de eliminar las elecciones de medio término?

- Sí. Hace falta una reforma política integral y una de las que voy a promover es la eliminación de la elección intermedia.

- ¿Cuándo cree que se puede plantear esa eliminación?

- Son procesos largos que requieren de consensos, porque tiene que haber una reforma de la Constitución. Hay varios actores de distintas fuerzas políticas que coinciden con lo que planteo, faltaba que alguien le empiece a dar forma.

- ¿Es una decisión del Presidente Alberto Fernández?

- Es una propuesta que sale del Ministerio del Interior.

- ¿Se puede dar hacia el 2025?

- Regiría en 6 años la quita de una elección intermedia, con lo cual, no estamos hablando de ninguna de las elecciones que vienen. Para cualquier reforma de este tipo, se tienen que terminar los mandatos de los senadores electos. De discutirse hoy, se aplicaría a partir del 2027.

- ¿Cree conveniente eliminar las PASO?

- Lo que vengo manifestando es que varios gobernadores y varios intendentes vienen pidiendo que no haya PASO.

- ¿Es factible eliminar las PASO nacionales para los comicios del 2023?

- Las discusiones electorales se dan en años que no son electorales.

- Entonces, quedan dos meses, noviembre y diciembre...

- Yo digo que es este el año.

-¿Usted va a ser candidato a Presidente?

- Yo voy a hacer lo que mi espacio diga. Pertenezco a un espacio que no es sólo peronismo, hay radicales e independientes. Hay muchas fuerzas dentro del Frente de Todos y, generalmente, tomo las decisiones que más le convenga al conjunto.