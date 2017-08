Crítico. El ministro de la Corte de Justicia, Guillermo De Santis, disparó contra sus pares de Entre Ríos y Jujuy por criticar el sistema acusatorio, donde la investigación está en manos de los fiscales.



Crítico y con claras diferencias con sus pares de Entre Ríos y Jujuy. Guillermo De Sanctis, ministro de la Corte de Justicia de San Juan, coincidió con el Fiscal General de la Corte, Eduardo Quattropani, en que fueron desacertadas las manifestaciones de Emilio Castrillón de Entre Ríos y Clara Langhe de Falcone de Jujuy, sobre el sistema acusatorio y la investigación fiscal. Es más, De Sanctis dijo que “con esas las declaraciones, los cortistas terminaron confesando su propia debilidad por un sistema que ellos deben promover a que funcione bien”.



El cruce se produce a casi una semana de que San Juan sea sede de la Junta Federal de Cortes y Tribunales Superiores de Justicia de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires (Jufejus) y donde los magistrados de esas dos provincias vertieron duras apreciaciones sobre cómo llevan adelante la investigación los fiscales en el sistema acusatorio. Las críticas no fueron hechas contra San Juan, donde el sistema no está implementado en todos los fueros, pero sí cayeron mal porque sucedieron en un momento clave, cuando Flagrancia ha comenzado a funcionar, procedimiento donde sí se aplica, y cuando se está trabajando en una normativa para modificar el Código de Procedimiento Penal, para pasar al sistema acusatorio.



Hoy en la provincia, el juez tiene en sus manos la investigación penal y el procesamiento, mientras que con el cambio lo primero quedará en manos del fiscal, y el juez sólo impartirá justicia.Quattropani viene sosteniendo que el sistema actual “es perverso” porque, además, un juez que está de turno tiene que atender todos los hechos que se produzcan en un mes, mientras que con Flagrancia hay fiscales de guardia “todos los días”.

Reforma del código



Una comisión integrada por miembros del Ejecutivo, fiscales y jueces, trabaja en un proyecto de reforma del código procesal penal. Según las autoridades, el borrador está listo y se presentará en septiembre. Esperan que sea tratado antes de fin de año.



Sobre los dichos de los magistrados de Entre Ríos y Jujuy, De Sanctis indicó que “es llamativo porque los colegas no están atacando al sistema, sino lo que están haciendo es dejar en claro que tienen cierta debilidad para hacerlo funcionar”. Además, agregó que “ellos deben hacer hincapié en que el sistema camine porque son cabeza de poder, operadores jurídicos de sus provincias”.



En diálogo con DIARIO DE CUYO, Emilio Castrillón había dicho que al sistema “hay que perfeccionarlo, los Ministerios Públicos deben tener una especialización que no tienen. Los fiscales no está capacitados para hacer ese tipo de investigación”. En esa sintonía se expresó Clara Langhe de Falcone, del tribunal jujeño, quien dijo que “cuando el fiscal cree que además de investigar es juez, el sistema se viene abajo”. Pero no se quedó ahí porque explicó que “en muchos casos, en acuerdo con la policía, le llevan al juez hechos que no son reales”.



Sobre esas declaraciones, el Fiscal General, quién además es vicepresidente primero del Consejo Federal de los Ministerios Públicos de Argentina, disparó contra los magistrados indicando que “aducen críticas superadas hace más de 20 años. El análisis que hacen exterioriza una gravísima ignorancia y desconceptualización que raya con lo intolerable”.

De Sanctis indicó que está de acuerdo con Quattropani y recordó que San Juan “va camino al sistema acusatorio” y respaldó a los fiscales manifestando que “están plenamente capacitados”. Por otro lado, el cortista fue muy claro al señalar que una prueba del funcionamiento del sistema acusatorio y como trabajan los fiscales es Flagrancia a pensar de que “lleva poco tiempo y queda mucho por recorrer”.