La Dirección Nacional Electoral (DINE) distribuyó los fondos correspondientes a este año para que los partidos políticos puedan desenvolverse institucionalmente. Esto es, aportes necesarios para que puedan mantener abiertas las puertas de sus sedes y realizar actividades como capacitación y formación de dirigentes. Si bien ese es el destino principal de los recursos, la realidad indica que, en un año electoral, gran parte de esos aportes se vuelcan a la campaña. Lo llamativo de la distribución es que sólo un partido de los denominados grandes recibió aportes, ya que el resto no cumplió con lo que indica la ley. A las cuentas del Partido Bloquista llegó casi un millón de pesos, mientras que, en menor medida, otras 17 fuerzas también percibieron fondos. En la provincia existen 27 partidos políticos registrados, por lo que un tercio de ellos no recibió recursos nacionales. Entre ellos se encuentran fuerzas clave como el Partido Justicialista (PJ), Producción y Trabajo (PyT), la Unión Cívica Radical (UCR) y el Pro, entre otros.

Si bien se trata de aportes para el funcionamiento institucional, desde los partidos que cuentan con mayor número de seguidores indicaron, por lo bajo, que se trata de recursos exiguos, que no inciden en las arcas generales de la fuerza. Esto es, que el partido subsiste gracias a la contribución que realiza cada afiliado. Por otro lado, hay quienes destacan que, más allá de esa situación, los partidos deben cumplir con lo que indica la ley, esto es, "presentar la documentación contable correspondiente al último ejercicio, en tiempo y forma". Si no lo hacen, reciben sanciones por parte de la Justicia Federal con competencia Electoral. Incluso, en la resolución de la DINE se dejó en claro que "de la distribución que se practica, deben excluirse aquellos partidos políticos sobre los que se haya dictado una resolución judicial que decrete la pérdida de derecho a estos aportes".

Sobre las sanciones, DIARIO DE CUYO dio a conocer que el Juzgado Federal Nº1 con competencia electoral impuso castigos a las agrupaciones políticas que no han presentado sus cuentas en orden o sus gastos de campaña en regla. Uno de ellos fue el PJ, que no pudo subsanar inconsistencias de sus balances 2012 y 2017, pero que pidió una prórroga de seis meses para hacerlo. Otro fue la UCR, sobre su ejercicio 2015, y Cambiemos, al que no se le aprobó su cuenta de la elección legislativa de 2017.

Además del Bloquismo, quienes sí recibieron aportes este año son: Acción por una Democracia Nueva (ADN), con casi 500 mil pesos; el Partido de Izquierda por el Socialismo, con poco más de 240 mil pesos, y Unidad y Progreso, con 220 mil. A ellos se les suman estructuras que percibieron menos de 200 mil pesos, entre los que se encuentra el partido Conservador Popular, Del Trabajo y del Pueblo, Movimiento Libres del Sur, Del Trabajo y la Equidad, Frente Grande, Igualar, La Izquierda de los Trabajadores, Libertario, Movimiento Libres Del Sur, Nueva Dirigencia, Nueva Izquierda, Partido Obrero, Patria Grande, Partido Popular y Partido Socialista. Así, los fondos totales que llegaron a San Juan destinados a los partidos fue de poco más de 4.400.000 pesos.

Sanciones

La normativa indica que, cerrado el año, los partidos tienen hasta el 31 de marzo para presentar sus balances. Si no lo hacen se les aplica una quita del 10% de los fondos anuales para funcionamiento. Si no cumplen, la multa es del 20%, hasta llegar a la quita total.