Exposiciones. Marcelo Álvarez y Franco Montes debatieron sobre seis propuestas elegidas por los matriculados. No hubo muchos presentes en la sede.

De cara a los comicios del 23 de noviembre, el Foro de Abogados realizó ayer el debate de candidatos a presidente, en el que participaron el actual titular Marcelo Álvarez, de Unidos por el Foro, que cuenta con el apoyo de la Agrupación de Abogados Justicialistas, y Franco Montes, de Abogacía Activa, que tiene el respaldo de profesionales de Juntos por el Cambio (JxC). Durante las exposiciones de sus propuestas, aprovecharon para chicanearse y endilgarse, justamente, las pertenencias partidarias. Así, Montes acusó a su rival de responder al actual Gobierno provincial, mientras que Álvarez respondió que no es "allegado al Ejecutivo" y que su contrincante sí fue candidato a intendente dentro de la agrupación de Marcelo Orrego.

El debate comenzó pasadas las 18 en la sede de calle Jujuy. En el encuentro se trataron seis temas, los que fueron elegidos por los profesionales matriculados mediante un formulario difundido previamente.

En la primera parte de la exposición, cada candidato tuvo la oportunidad de explicar por qué quiere ser presidente. Fue ahí cuando aparecieron los primeros tiros. Álvarez dijo que su intención de ir por un segundo mandato "es para mantener la garantía de una continuidad de gestión que viene desde 2019" cuando fue electo por primera vez. En ese marco, Montes apuntó contra la reelección y expresó "quisiera empezar aclarando para qué no quiero ser presidente del Foro. No quiero ser presidente para utilizar la institución como un trampolín para acceder a algún cargo, para aferrarme a un sillón y durar más allá de un mandato. Mi compromiso es dar todo de mí por la defensa de todos los matriculados sólo dos años y luego dar paso a alguien para que continúe". En ese punto, acusó a su rival de responder "a intereses que no son los de los matriculados".

Durante la temática "Defensa sobre el ejercicio de la profesión", el presidente contó los planteos que ha hecho, por ejemplo, ante la Corte de Justicia para proteger a los profesionales. En el cierre del debate, le respondió a su contrincante al señalar que, "a pesar de lo que dice Montes", "nunca milité en ningún partido, no puedo decir lo mismo de vos, que fuiste candidato a intendente hace seis meses". El aspirante de Abogacía Activa había participado como postulante a la Intendencia de Capital en la subagrupación "San Juan al Futuro", dentro del frente provincial "Unidos por San Juan", que condujo Orrego.

Cuando llegó la hora de la temática por el "Funcionamiento del Consejo de la Magistratura", ambos candidatos concordaron en la importancia de evaluar los antecedentes de los postulantes a cargos de magistrados y que realicen un examen escrito. A su vez, Álvarez habló de un cupo "indispensable de participación de mujeres en las ternas".

La elección de la próxima semana será histórica para el Foro de Abogados, ya que no sólo se elegirá al presidente, sino que, por primera vez, se definirá conjuntamente al vice, además de los ocho vocales del Directorio (ver aparte), sumado los miembros del Jury de Enjuiciamiento y el Tribunal de Disciplina.

POSTULANTES

> Marcelo Álvarez - Unidos por el Foro

La lista Unidos por el Foro lleva como presidente a Marcelo Álvarez (va por la reelección). Su compañera de fórmula es Laura Núñez. Los vocales titulares son: Sandra Leveque, Enrique Giménez, María Nollen, Delfor Yribarren, Azucena Chicon, Luis Puig, María Putelli y Edgar Muñoz.

> Franco Montes - Abogacía Activa

Abogacía Activa está representada por el candidato a presidente Franco Montes y su vice Carina García. La lista de vocales titulares está formada por: Juan Pablo Mattar, Silvia Lazzaro, Julio Miranda, Valeria Pérez, Federico Ticle, Naida Pons, Pablo Benegas y Érica Costa.