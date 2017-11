En un encuentro que se desarrolló en la sede del Consejo Federal (CFI), en Buenos Aires, los Ministros de Hacienda de 17 provincias, junto a legisladores nacionales, definieron una única postura por el reclamo bonaerense del Fondo del Conurbano. Se trata de una propuesta que será discutida en el Congreso y que, además, se espera que sea presentada por los mandatarios provinciales del PJ, más allegados, en el encuentro que mantendrán el jueves con el presidente Macri.



De la reunión participó el ministro local Roberto Gattoni, quién manifestó en el encuentro primó el diálogo y destacó que hayan participado no sólo de las provincias comandadas por el Justicialismo, si no de de otro color político como Misiones, Santa Fe y Santiago del Estero.



Además, dijo que el Fondo del Conurbano no fue el único tema que se discutió, sino que además "se habló del Presupuesto Nacional para 2018 y del proyecto de Participación Pública Privada, para encarar obra pública en las provincias, un tema del que los gobernadores tiene mucha preocupación".



El encuentro entre los funcionarios de Hacienda, senadores y diputados nacionales, se gestó en San Juan tras una reunión que mantuvo Uñac con su par de Tucumán, Juan Manzur, luego de las elecciones generales donde los dos mandatarios obtuvieron resultados favorables.

Para San Juan

2.100

Esa es la cantidad de millones de pesos que el Fondo del Conurbano representa para la provincia. El Ejecutivo adelantó que no está dispuesto a perder un solo peso por el reclamo judicial de María Eugenia Vidal.