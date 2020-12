Una semana después de denunciar a Eduardo Cáceres por violencia de género, Gimena Martinazzo será recibida por la ministra de Gobierno, Fabiola Aubone.

Según pudo saber este medio, fue una audiencia pedida por la víctima. "La voy a recibir y escuchar como a tantas otras víctimas de violencia. Acá no hay que politizar lo sucedido sino hacerle saber a la mujer las herramientas con las que cuenta para salir de esta situación", reconoció la funcionaria.

Aunque evitó ahondar en el tema, Aubone dejó en claro su postura frente a lo sucedido y que la propia Martinazzo hizo público. "Repudio cualquier tipo de violencia hacia la mujer", dijo.

El caso se hizo público el 25 de noviembre cuando la víctima denunció al diputado Nacional por lesiones y amenazas. El juez Federico Rodríguez, titular del Cuarto Juzgado Correccional, dispuso una serie de medidas para proteger a la denunciante, la dirigente del PRO Gimena Martinazzo, y para que cese cualquier hostigamiento contra la mujer.

Mas medidas, que no tienen un límite de tiempo y durarán hasta que así lo disponga, son una perimetral para el legislador, esto es, que Cáceres no se puede acercar a menos de 300 metros de Martinazzo y de su domicilio. Además, tiene prohibido realizar cualquier acto molesto o perturbador hacia la denunciante, por cualquier vía, incluidas las redes sociales como Facebook, Instagram o Whatsapp, y tampoco puede mandar a un tercero a que lo haga. Otra de las acciones ordenadas se conoce como bozal legal, es decir, que el diputado no puede nombrar a la mujer en ninguna declaración, ni en las redes sociales ni en los medios de comunicación.