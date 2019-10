Capturas. El concejal opositor José Risueño tomó imágenes del predio en el momento en el que se ven maquinarias trabajando en el lugar. Aseguró que los equipos, una retroexcavadora y una camioneta, son patrimonio del municipio de Angaco y que el personal desempeña tareas en la comuna.

El enfrentamiento entre el concejal José Risueño y el intendente de Angaco José Castro parece no tener límites. Ayer el edil opositor, que supo ser aliado del jefe comunal, denunció en la Policía que maquinarias, personal de planta permanente y contratados del municipio se encontraban trabajando en un terreno privado de Chimbas. Así, Risueño apuntó directamente contra Castro por el manejo de los recursos municipales y adelantó que el martes presentará ante sus pares un pedido de suspensión del intendente. A su vez, en el escándalo también intervino el diputado departamental e intendente electo Carlos Maza Pezé quien, al igual que Risueño, sostuvo que habló con el operario de una de las máquinas, quien le confirmó que fueron mandados por el intendente angaquero. Tras el episodio, el concejal puso el grito en el cielo y calificó la situación como "lamentable" y apuntó que "las máquinas del municipio hoy están paradas por falta de combustible y Castro las manda a trabajar a un terreno privado fuera del departamento".

Los cruces entre Risueño y Castro tienen larga data (ver cronología). Uno de los puntos más álgidos de la relación se dio en agosto del año pasado, cuando el primero denunció en la Justicia que el intendente y su familia estaban haciendo uso exclusivo del secadero municipal para su emprendimiento de pasas.

Ahora, la denuncia de Risueño se dio a través de una exposición en la Comisaría Nº 20 de Angaco. En el documento el edil dejó constancia que ayer cerca de las 9 de la mañana se hizo presente en un loteo privado ubicado sobre Calle Oro entre calle Necochea y Ruta 40 Norte, en Chimbas. En el lugar vio a personal del municipio, dos de planta permanente y un contratado, una retroexcavadora John Deere modelo 310-L y una camioneta Ford Ranger, también de origen comunal. Según Risueño, las personas junto a los equipos "estaban haciendo trabajos de zanjeo, limpieza y nivelación".

Además, el concejal sostuvo que habló con el chofer de la retroexcavadora quien le indicó que fueron enviados por Castro a trabajar en el predio, que esas tareas las han realizado en otras oportunidades, al menos con tres semanas de antigüedad, y que, incluso, "para no llamar la atención de los vecinos de Angaco, el traslado de los equipos se realizaron por la madrugada, a las tres de la mañana, y tenían la misión de tomar caminos alternativos para llegar al predio", dijo el edil. Así manifestó que "se tiene que terminar este tipo de mamarrachos por parte del intendente que dice que no hay combustible para las movilidades del municipio, que hoy están paradas, y ahora las vemos trabajando. O sea que hay combustibles para trabajar en un loteo privado del intendente pero no para trabajar para Angaco".

Por otro lado, quien también se hizo eco del escándalo por la aparente utilización de bienes municipales para uso privado fue el diputado Maza Pezé. El legislador, que reemplazará a Castro después del 10 de diciembre, fue categórico al manifestar que "el chofer de la retroexcavadora es un empleado municipal y nos confirmó el trabajo. Dijo que lo obligaron y que esto ocurre desde hace por lo menos un mes".

Además apuntó que "después de las tareas, al parecer Castro le dijo al operario que lleve la máquina a un taller mecánico para después decir que está rota". Al ser consultado por si sabe a quién pertenece el predio en cuestión, Maza Pezé indicó que "yo no sé de quién es el lote, pero debe ser de alguien relacionado al intendente".

>> CRONOLOGÍA

2017 - Diciembre

El intendente José Castro denunció al edil y ex aliado José Risueño por seguir cumpliendo tareas irregulares en la Tesorería del municipio pese a tener una función en el Concejo.

2018 - Enero

El concejal Risueño denunció al jefe comunal por presuntas irregularidades en la compra de gasoil para movilidades de la comuna. Según el edil hubo un aumento desmesurado.

2018 - Enero

El edil opositor, junto a dos compañeros del cuerpo deliberativo, lograron remover al presidente del Concejo Mario Pacheco. Ese lugar lo ocupó Risueño, exaliado de Castro.

2018 - Agosto

Los concejales opositores acusaron al jefe comunal de permitir que su empresa familiar productora de pasas, Don Hilario, utilice de manera gratuita el secadero municipal.

2019 - Junio

Luego de que su hermano perdiera las elecciones, Castro incorporó a 36 personas como planta permanente del municipio. Esto fue cuestionado por el intendente electo, Maza Pezé.