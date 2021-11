Los jefes comunales de los dos distritos en los que el Frente de Todos (FdT) tuvo una derrota el domingo pasado, Jorge Espejo en Iglesia y Emilio Baistrocchi en Capital, asumieron el resultado de las urnas y apuntaron a varios motivos por lo que sus vecinos no apoyaron a los candidatos del proyecto provincial. Entre ellos, pusieron en el tapete su gestión, por lo que ambos no descartaron aplicar cambios en sus gabinetes para fortalecer el trabajo comunal de cara a los dos años que les resta en la Intendencia. La movida no es menor, ya que los dirigentes apuestan a mantenerse en el cargo y a ser reelectos en los comicios de 2023. En el caso de Iglesia, si bien Espejo afirmó que hubo errores en la gestión, destacó que existieron demoras en obras que están en manos de la provincia, lo que afectó el resultado, mientras que, en Capital, Baistrocchi señaló que tuvo complicaciones para encarar proyectos que había anunciado en su candidatura a intendente. En ambos casos, destacaron que ya están trabajando para revertir dichos escenarios.

Tanto en Iglesia como en Capital, el FdT tuvo un dura derrota. Incluso, la oposición de Juntos por el Cambio (JxC) mejoró la diferencia que había obtenido en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). En el caso del distrito del Norte, el frente que lideró Marcelo Orrego alcanzó el 47,10 por ciento de los votos, mientras que el oficialismo se alzó con 39,52 por ciento. En Capital, la diferencia fue más abultada. La oposición rozó casi el 57 por ciento de los votos y el oficialismo obtuvo el 28,63 por ciento. Así, marcó una diferencia de más de 28 puntos. A pesar de ese escenario, a la oposición no le alcanzó en la provincia para superar al FdT y la lista que responde al gobernador Sergio Uñac logró dos de las tres bancas que estaban en juego.

Sobre la derrota, Espejo apuntó a varios factores, aunque puntualizó en dos: demoras en obras clave de infraestructura que están en manos de la provincia y trabajos de origen municipal que "no han tenido un buen ritmo para satisfacer toda la demanda de mano de obra" de la comuna. En cuanto al primer punto, el intendente dijo en el programa Demasiada Información de Radio Sarmiento que "las obras más importantes del departamento son provinciales, realizadas con fondos de la minería. Una de ellas es la calle principal de Rodeo, calle Santo Domingo, es una obra muy compleja que, incluso, viene de antes". Sobre dicha obra, el titular de Vialidad Provincial, Juan Manuel Magariños, sostuvo que hubo ampliación de plazos debido a nuevas tareas que se tuvieron que realizar (Ver recuadro). A su vez, sobre los cambios de gabinete, Espejo apuntó a que "en todas las áreas hace falta cambiar", pero "lo vamos a hacer gradualmente", ya que "esto no es una hecatombe". Así, afirmó que "queremos ser reelectos porque tenemos un plan" que no podrá finalizar en los próximos dos años.

Por su parte, en el mismo programa, Baistrocchi sostuvo que "son múltiples los factores que hacen al resultado y entiendo que uno de ellos es la gestión, en la que tendremos que trabajar para acercarnos más al capitalino". En esa línea, indicó que "venimos bien con los objetivos planteados, mostrando resultados, lo que pasa es que pretendíamos tenerlos en dos años y, en realidad, hemos tenido uno, porque en 2020 fue imposible". Así, dijo que no descarta cambios en su gabinete, pero que no los hará "en caliente, volviéndose loco". Por otro lado, dijo que la del domingo fue "la primera elección posinterna Justicialista y bloquista y eso puede haber influido", aunque no apuntó contra nadie en particular.

Diferencia

28,29 Es el porcentaje que Juntos por el Cambio logró por sobre el Frente de Todos en Capital.

Sintonía

Entre los motivos de la derrota, los intendentes de Iglesia y Capital coincidieron en que hubo factores externos al municipio y a la provincia que influyeron en el humor de los vecinos.

Obras en Iglesia

En el programa "A todo o nada" Radio Sarmiento, el director de Vialidad Provincial, Juan Manuel Magariños, sostuvo que la calle Santo Domingo, en Rodeo, Iglesia, "hubo ampliación de plazos de obras" debido a trabajos que tuvieron que hacerse por vertientes naturales que afectaban la calzada. Por eso, dichas tareas todavía están en ejecución. Sobre esa obra, el propio Espejo había señalado que tenía que hacerla a nuevo en lo que corresponde a cordón cuneta porque lo que se había ejecutado durante la gestión de los hermanos Marinero (primero Mauro y después Marcelo) había sido defectuoso.

Fueras de esos trabajos, el intendente de Iglesia indicó también que existen demoras en "agua, camino y conectividad" y que, sin bien se retrasaron de acuerdo a lo previsto por la pandemia, "ahora tenemos la tranquilidad de que esas obras se están haciendo en un buen ritmo y todos estos resultados los vamos a poder demostrar muy pronto", apuntando a lo que resta del año, el que viene y también el 2023.