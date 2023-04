El comicio del 14 de mayo estará precedido de siete causas "políticas" que ingresaron al Poder Judicial, en distintos fueros, y que, finalmente, terminaron desestimadas. Fuentes tribunalicias destacaron que el número es inusual y los casos abarcan planteos tanto contra sectores del oficialismo como de la oposición. Si bien el sistema judicial es una herramienta para impedir la violación de las leyes o iniciar investigaciones, por ejemplo, ante hechos contra la administración pública o delitos comunes en los que pueden incurrir los dirigentes, su utilización, en varios casos, está teñida de fines políticos. Por eso, altos funcionarios judiciales indicaron que, en las denuncias, ponen bien la lupa en las pruebas para archivar aquellas que tienen un propósito proselitista. En esencia, es un mensaje de que "la política se hace en las calles", indicaron las fuentes.

Una causa que generó debate fue la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del Código Electoral por parte de la Cámara de Diputados, que tuvo su primera resolución en mayo del año pasado y continuó por instancias superiores (ver Recorrido judicial). A su vez, desde el partido Dignidad Ciudadana presentaron una acción declarativa de certeza "sobre la posibilidad de que el actual gobernador Sergio Uñac pueda presentarse en los comicios". Tras un revés en primera instancia y la apelación, la Sala I de la Cámara Civil también la rechazó por "deficiente demanda".

En el ámbito penal, el viernes, el fiscal Adrián Riveros desestimó la denuncia presentada por José Díaz, secretario General del Sindicado de Empleados Públicos (SEP), contra el intendente de Chimbas, Fabián Gramajo, candidato a vicegobernador de José Luis Gioja, al que había acusado de presuntas irregularidades en las licitaciones del servicio de recolección de residuos. Sin embargo, el fiscal tuvo en cuenta que ya había existido una denuncia anterior, la que fue archivada, en la que se habían expuestos situaciones coincidentes con la que presentó el martes pasado. Por eso, no encontró "nuevos elementos" para avanzar en la causa, sumado a que resaltó que el denunciante había incluido figuras delictivas que son competencia de la Justicia Federal. De hecho, Díaz había señalado en su escrito que estaba en trámite en dicho ámbito, pero las fuentes habían señalado que hubo una declaración de incompetencia.

El 20 de abril, Fiscalía también archivó la denuncia de Vicente Mut, candidato a intendente de Santa Lucía, contra el actual jefe comunal Juan José Orrego, que va por la reelección. Ambos son del frente Unidos por San Juan (UxSJ), aunque van por líneas distintas. El primero había criticado que Orrego se promocionara con su hermano Marcelo, postulante a gobernador, en las pantallas municipales. En el Ministerio Público indicaron que "no surge siquiera un indicio razonable que permita sospechar de un acto de criminalidad".

Por otro lado, Eduardo Cáceres, candidato a gobernador de UxSJ, había denunciado al secretario de Redacción de este medio, Julio Turcumán, por presuntas amenazas. No obstante, la fiscal Claudia Salica opinó que el dirigente macrista, quien tuvo un procesamiento confirmado por provocarle lesiones a Gimena Martinazzo, aunque luego fue desligado por la Justicia, tuvo otros objetivos al someter al periodista a un proceso penal. "No se advierten conductas de naturaleza presuntamente ilícitas, sino, por el contrario, surge una malograda utilización de los procesos penales y judiciales con fines distintos a la investigación de un hecho con trascendencia jurídica", destacó la fiscal. La jueza Carolina Parra ordenó el archivo. El ex presidente del Pro intenta buscar algo de posicionamiento político al adoptar un supuesto discurso duro, luego de ocho años como diputado nacional en los que no se le conociera una postura opositora a nivel provincial.

Además, Fiscalía desestimó la causa contra el actual titular del Pro, Enzo Cornejo, quien había sido denunciado por un afiliado por presunto enriquecimiento ilícito durante la visita del candidato a presidente, Horacio Rodríguez Larreta. También va camino al archivo un caso en Valle Fértil, del que no trascendieron detalles.

Candidatura

Luego de que Sergio Uñac se presentara como candidato a gobernador, el frente Unidos por San Juan lo impugnó, pero el Tribunal Electoral avaló la postulación. Desde la alianza opositora decidieron acudir directamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que aún no se expide.

Recorrido judicial

Desde el giojismo y Juntos por el Cambio plantearon una demanda contra la eliminación de las PASO. La jueza del Contencioso Administrativo, Adriana Tettamanti, declaró en mayo de 2022 la inconstitucionalidad por "vicios en el trámite de aprobación de la ley". Fiscalía de Estado apeló y la Sala IV de la Cámara Civil lo revocó al señalar que el procedimiento legislativo que se siguió fue el correcto. Desde la principal alianza opositora acudieron a la Corte de Justicia para dar vuelta la sentencia, pero, además, incorporaron su rechazo al nuevo cambio del sistema electoral, el cual es igual a Lemas, entre otros puntos. No obstante, sufrieron un revés porque el máximo tribunal sostuvo que la "ley que regula la presentación de recursos extraordinarios (...) no admite ampliación o modificación posterior".