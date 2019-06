A partir del jueves 13 de junio, con motivo de celebrarse la Fundación de San Juan, ocurrida para esta fecha, pero de 1562, se producirá una seguidilla de feriados en los cuales no habrá actividad bancaria durante 5 de las 8 jornadas, según confirmaron desde la Asociación Bancaria Seccional San Juan.



Según lo previsto, el jueves será feriado provincial y no atenderá ninguna de las entidades bancarias que funcionan en la provincia. En el calendario de feriados nacionales el de este jueves es el único que sólo tiene alcance en la provincia. El viernes la actividad será normal, pero después vendrán los días sábado y domingo que, como es habitual, las instituciones mantienen sus puertas cerradas. Para el lunes 17 tampoco habrá atención al público en las instituciones financieras con motivo de conmemorarse el Día Nacional de la Libertad Latinoamericana en recordación del paso a la inmortalidad del caudillo salteño General Martín Miguel de Güemes, quien fuera defensor de la frontera norte del país contra la invasión realista. Martes 18 y miércoles 19 se podrán hacer otras vez transacciones financieras. El segundo feriado de la misma semana es el jueves 20, fecha en la que se celebra el Día de la Bandera en honor a su creador, Manuel Belgrano, quien falleció en 1820.



Por este motivo es que, contabilizando los días sábado 15 y domingo 16 habrá en las próximas 8 jornadas 5 sin bancos, por lo que se recomienda a la población tomar los recaudos necesarios.



En el caso de los jubilados y pensionados que cobran sus haberes por estos días, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) prevé que quienes cobran sus haberes el jueves 13 los tendrán acreditados ese día y los podrán retirar de la red de cajeros automáticos. Y los que quieran contar con sus haberes en efectivo deberán esperar al viernes 14. En el caso de quienes cobran el lunes 17, el calendario se ha movido al lunes 14. Lo mismo sucederá con los jubilados y pensionados que tenían previsto cobrar el jueves 20, lo harán ahora el miércoles 19.



Para el resto de la población se recuerda que si bien los bancos no abrirán sus puertas, quienes deseen retirar efectivo lo podrán hacer de la red de cajeros automáticos. Precisamente como habrá muchas jornadas con las puertas de los bancos cerradas, las entidades financieras que funcionan en la provincia tienen previsto reforzar con efectivo los cajeros automáticos, sobre todo en departamentos alejados como Iglesia, Jáchal, Calingasta y Valle Fértil para que nadie tenga inconvenientes.



"Por la Fundación de San Juan y por ser feriado provincial, tampoco habrá actividad bancaria el 13".

MARIO MATIC - Asociación Bancaria