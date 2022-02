Como todos los años, la Cámara Nacional Electoral (CNE) determinó la cantidad mínima de afiliados que deben tener los partidos políticos para no desaparecer. En San Juan, el número establecido fue 2.324 y, tras la actualización de los padrones, hay nueve fuerzas políticas que quedaron debajo de la línea de peligro, es decir, el 34,6 por ciento de las 26 agrupaciones que pueden participar en elecciones nacionales. Entre ellas se encuentran Dignidad Ciudadana y Convicción Federal (Confe) como las más reconocidas. La primera es aliada de Juntos por el Cambio (JxC), mientras que, la segunda, del Frente de Todos (FdT). El resto lo completan Nueva Izquierda, PAIS, el Socialismo, Unidad y Progreso, Parte, la Izquierda por el Socialismo y el Partido Popular, según información del Juzgado Federal Nº1. Pero no todo está perdido, ya que, una vez que sean notificadas, las agrupaciones cuentan con 90 días hábiles para juntar las fichas de afiliaciones que les hacen falta para alcanzar la cifra mágica y no llegar a la caducidad de la personería jurídico política.

Los partidos son los puntales del sistema democrático, a los que, a su vez, se les exige un piso de afiliados para que obtengan un margen significativo de representación. Entre las agrupaciones que suelen estar en el límite, en la práctica, se conforman porque reúnen a grupos de personas con la misma ideología y principios y buscan ser una opción, aunque hay otras que apuntan, en base a lo que puedan movilizar, a ir en sociedad con otras de mayor peso que las pueda cobijar ante la posibilidad de llegar al gobierno.

El salto en la cantidad mínima de afiliados para cada fuerza política entre 2021 y este año no fue significativo, ya que de 2.310 se pasó a 2.324, es decir, 14 simpatizantes más. Sin embargo, en la actualización que realiza el Juzgado Federal Nº1 con competencia electoral, hubo partidos que bajaron sus números ante fallecimientos o renuncias, por ejemplo (ver infografía). Entre las de mayor renombre está Dignidad Ciudadana, que supo tener un concejal en Capital y un diputado provincial en el período 2015-2019 dentro de la alianza en Juntos por el Cambio, en la que continúan. A la fuerza política sólo le falta conseguir 90 afiliaciones para llegar a los 2.324.

Por otro lado, se encuentra Convicción Federal (Confe), que integra el Frente de Todos. Su fundador, el exintendente de Rawson, Mauricio Ibarra, es asesor en el Gobierno provincial; Florencia Peñaloza es diputada provincial y el presidente del partido, Carlos Munisaga, es secretario de Seguridad y en su equipo hay miembros del espacio, al que solo le faltan 53 afiliaciones. Otros aliados del frente oficialista que están en riesgo son Unidad y Progreso y el Partido del Trabajo y la Equidad (Parte). Al primero le faltan 38 adhesiones, mientras que, al segundo, 65.

La lista la completan el Partido Socialista, el que tiene que obtener 34 afiliados más; la Nueva Izquierda debe conseguir 33 más, el Partido de Izquierda por el Socialismo tiene que conquistar otras 66 adhesiones, mientras que el Partido Popular es el más complicado, dado que debe cosechar 265 simpatizantes más.

En el Juzgado Federal Nº1, bajo el mando de Miguel Gálvez, con la Secretaría Electoral a cargo de Edgardo Benítez, recordaron que el último partido que caducó por no tener el mínimo de afiliados fue Compromiso Social.

Por otro lado, el número de simpatizantes será clave dentro de los frentes en las internas para la selección de candidatos para los comicios provinciales.



Más mujeres afiliadas y más data

La información oficial sobre la cantidad de afiliados a partidos de distrito nacional reveló que de los 151.818 simpatizantes, el 55,16 por ciento son mujeres, es decir, 83.756 frente a 68.052 varones.

Por otro lado, el número de adherentes partidarios representa el 19 por ciento del total de la población de San Juan, teniendo en cuenta la proyección del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), que calcula 797.697 habitantes para 2022.

Causales de caducidad

Además de no llegar a la cantidad mínima de afiliados, los partidos políticos pueden perder su personería jurídico política por otras causales. Entre ellas se encuentran la no realización de elecciones partidarias internas durante el término de cuatro años, la no presentación a dos comicios nacionales consecutivos y la violación de la paridad de género en las elecciones de autoridades, según establece la ley orgánica de los partidos a nivel nacional.