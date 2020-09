El diputado nacional Walberto Allende sigue con la lupa puesta en el concurso de anteproyectos para la construcción de cocheras, oficinas y depósito que había lanzado el Entre Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), al punto de que ahora, en carácter de usuario de la energía eléctrica, le pidió al Tribunal de Cuentas que verifique la legalidad del uso de dos fondos para costear tal iniciativa. El legislador acudió al organismo de control del gasto público para que informe si corresponde que el ente que dirige Jorge Rivera Prudencia pueda echar mano a dos fuentes de financiamiento que, en principio, tienen destinos específicos. Si bien evitó hacer cualquier acusación, a la espera de una definición del Tribunal, sí resaltó que le genera dudas la posible utilización de esos recursos, por lo que dejó traslucir su cuestionamiento.

De acuerdo a la resolución del EPRE, su objetivo es la construcción de cocheras para Rivera Prudencio y cuatro funcionarios más, para el resto del personal y otros usuarios, lo que hace un total de 85. Además, el concurso prevé el desarrollo de anteproyectos para oficinas de la entidad y depósito (Ver recuadro). Los premios para los tres ganadores suman 315 mil pesos. Allende había señalado que lanzar la iniciativa era "totalmente inoportuna y fuera de lugar", teniendo en cuenta la situación actual de emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus. Además, agregó que hay información que revela que desde la entidad pagan hoy 10 mil pesos mensuales en cocheras. "No veo justificación", indicó el legislador.

El diputado nacional ahora puso la mira en la fuente de financiamiento del concurso. La presentación la hizo esta semana y se basó en la función preventiva del Tribunal de Cuentas, contemplada en la Constitución provincial, para evitar "cualquier irregularidad en la administración de fondos públicos", dado que el organismo se encarga del control posterior del gasto. El tema surgió para el legislador dado que el propio EPRE destacó en la convocatoria para el concurso que será solventado "con los recursos del Fideicomiso de Administración y Financiero Fondo del Plan de Infraestructura Eléctrica Provincial para el desarrollo Socioeconómico y productivo (Fondo PIEDE) y/o del Fideicomiso Fondo Especial para la Interconexión en 500 kV entre Mendoza y San Juan, indistintamente".

En su nota, el legislador transcribió tanto el artículo 2 y 3 de la ley 863-A de creación del llamado Fondo Piede, en los que constan, entre otros puntos, que el fondo "estará destinado a la financiación de obras eléctricas para el incremento de la seguridad y calidad del abastecimiento de energía eléctrica en la provincia". También estampó el artículo 2 de la norma 789-A, el cual hace referencia al Fondo para la interconexión de la línea de 500 kV, el que está destinado a cubrir el 30 por ciento del precio final de dicha obra y el financiamiento, total o parcial, de la construcción y ampliación de estaciones transformadoras, de obras de transporte de extra alta tensión y complementarias.

Por eso, Allende dijo que "me gustaría saber la legitimidad de la utilización de esos fondos para abonar los premios del concurso". Es que, reconoció, "me genera interrogantes su uso, por lo que me parece como lo más conveniente que intervenga y dé su opinión el Tribunal de Cuentas como órgano de contralor del gasto público".

Nuevo pedido

El diputado nacional también le pidió esta semana al EPRE el detalle y descripción de las obras ejecutadas de acuerdo a las leyes 789-A y 863-A, el monto invertido y el porcentaje de avance de dichas obras, "considerando el 100 por ciento la ejecución total de las mismas".



Otro reclamo

La Federación Sanjuanina por la Equidad, que nuclea a 17 organizaciones sociales y gremios, salió a juntar firmas para frenar el proyecto del EPRE de construir cocheras, oficinas y depósito. Piden que los recursos deberían sumarse al Fondo de Contención Tarifaria.

Cocheras para Rivera Prudencio y el personal



De acuerdo a los lineamientos generales que deben tener los participantes del concurso de anteproyectos, un punto central tiene que ver con las cocheras. Son cinco para los funcionarios, entre los que se encuentran el titular del EPRE, Jorge Rivera Prudencio, el vicepresidente y los vocales. Además, se tiene que prever 60 espacios para el personal, 10 para las movilidades destinadas a la inspección de obras (camionetas) y otros 10 como cocheras de cortesía para proveedores y particulares.

La idea también contempla el desarrollo del proyecto para la construcción de un depósito de materiales relacionados con las obras de infraestructura eléctrica, con acceso para camiones de gran porte. El esquema estipula una nave independiente de 1.200 metros cuadrados.

En cuanto a las oficinas, contempla las áreas de trabajo del EPRE, donde el personal de cada área desarrolla sus tareas. El cálculo apunta a un edificio de 2.000 metros cuadrados cubiertos.

El objetivo es que los tres sectores se levanten en el predio que el ente compró en Rawson, en General Mosconi 4.509 Sur, en la intersección con calle Quiroz, el cual tiene 10 mil metros cuadrados.

Para el ganador del concurso, el primer premio será de 210 mil pesos, el que ocupe el segundo lugar embolsará 70 mil pesos, mientras que el que se ubique en el tercer casillero se llevará 35 mil pesos, según consta en la resolución.