La sesión en la Cámara de Diputados trajo aparejado que se trate el tema de la denuncia por violencia que pesa contra el diputados nacional por San Juan Eduardo Cáceres, realizada por su compañera de espacio político, Gimena Martinazzo.

En una intervención del sanjuanino que duró poco más de 4 minutos, el legislador -estaba vía remota, no de forma presencial- expresó por la situación que atraviesa y le pidió a la Cámara de Diputados que arbitre las medidas de rigor para que la Justicia pueda investigarlo, al cual le dieron lugar y da vía libre para allanarle el domicilio o secuestrarle el teléfono para peritajes

Cáceres dijo ser "víctima" de una falsa denuncia y dijo que “por bronca por despecho o por una finalidad política. Muchos hombres son víctimas de violencia física o psicológica, y no hay estadísticas ni registros de estos porque no se atreven a denunciarlo, ni siquiera a contarlo”. Agregó que "hay suicidios en estos casos, le pasó al pibe de Bariloche Martin Muñoz que luego de una denuncia falsa terminó quitándose la vida. Hay mucho daño que se hace en los medios, en las redes sociales”.

En otro párrafo de su alocución reiteró lo que dijo en su primer descargo, aquel de que hay una motivación política: "la verdad es que es la persona que me sucede en la lista de diputados, ella es suplente de esta banca de diputado de la Nación que me gané con el voto de los sanjuaninos”. Cáceres se refirió a Martinazzo como "una compañera de vida, de la política, a quien tuve mucho cariño y aprecio".

Cáceres dijo que pretende que quede, luego de esto, un precedente en denuncias de este tipo al afirmar que "no puede ser que una simple denuncia defenestre a una persona en la imagen, nos puede pasar a cualquiera”.

“No quiero una justicia envuelta en fueros, porque juro por la memoria de mi padre que está en el cielo que no tengo nada que ver con lo que se me está imputando. Vengo a este cuerpo a que se me autorice dentro de las prerrogativas del artículo 1 de la ley de Fueros, para enfrentar la Justicia, y ser una bandera para que todos aquellos hombres que hoy son privados de ver a sus hijos (…) sepamos que tenemos otros mecanismos”, cerró