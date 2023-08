A 8 días de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) que definirán varias disputas partidarias de cara a la general de octubre, el gobernador sanjuanino Sergio Uñac se sentó para hablar largo y tendido con el programa 'A Todo o Nada' que se emite por Radio Sarmiento sobre varios temas de coyuntura, otros referidos a cuestiones vinculados a sus 8 años de gestión y aspectos más personales. Este domingo la entrevista completa en la edición impresa y web de Diario de Cuyo.

LA DERROTA DEL 2 DE JULIO

Primero hizo una evaluación del pos 2 de julio donde el peronismo perdió la Gobernación y como eso impactó a la hora de encarar la campaña y por qué encaró tantas reuniones con dirigentes y militantes. “Empezamos por ahí haciendo el análisis, hablando de lo que hicimos, de lo que nos faltó. Hablando de los resultados electorales de todo lo que conseguimos que fue mucho”, dijo el mandatario. Y agregó, “pero nos faltó lo más importante que era la categoría de Gobernador, entonces empezamos haciendo un desglose de cada uno de los temas de manera descarnada como lo teníamos que hacer y creo que ha sido muy productivo”. En ese análisis, Uñac remarcó que “todos estamos entendiendo que debemos reconfigurarnos y reconstruir los triunfos de cara al 13 de agosto”.

LA INTERNA CON EL GIOJISMO

No le escapó a la interna que se dirimirá con el giojismo, “se termina con el resultado del 13 de agosto, creo que sí me parece que va a tener mucho que ver porque quienes no obtengan la posibilidad de salir primero deben entender… van a tener que acompañar si no esta máxima del peronismo en realidad la vamos a dejar en un cuadro porque no la vamos a practicar nunca”. Y fue más allá al afirmar que la interna “será un punto de inflexión en el peronismo”.

SOBRE MASSA

En otro orden, Uñac tuvo palabras elogiosas con Masa, “hay que reconocerle la valentía de haber tomado el Ministerio de Economía en una de las situaciones más delicadas de la economía argentina y tenemos mucha afinidad tenemos”. “Generacionalmente también tenemos mucha afinidad, coexistimos en el municipalismo”. También valoró que el tigrense haya dicho cuando estuvo en la provincia que, si es presidente, puede sumar a un sanjuanino a su equipo

POR QUÉ ES IMPORTANTE EL ROL DE SENADOR

En tanto que sobre el cargo para el que se postula y de por qué quiere llegar a ese lugar. “El senador puede ser un nuevo embajador, una persona que aproxime situaciones a la provincia de San Juan. Va a ser muy necesario eso, pero muy necesario, porque nada va a fluir”, dijo

UÑAC Y SU CHARLA CON CRISTINA

El gobernador reveló detalles de un encuentro que tuvo con la vicepresidenta Cristina Kirchner. “Creo que está en un nuevo rol. Yo cuando conversé con ella me expresó que no iba a ser candidata y la verdad no es que me cumplió a mí porque en definitiva no tiene ni tenía que cumplirme ni que cumplir a nadie Yo estuve con ella el día que la Corte me invalidó y me dijo viste que son lo que son, pero bueno, cierta esperanza me dio ese día.

Y agregó, “la gente que está escuchando supondrá que yo estoy siendo adherente a Cristina y no es así más allá de que si la gente coincide o no coincide con ella, pero es una persona que viene dominando la agenda política desde 2000-2007 para acá, digamos antes también”. Y dio más detalles, “le dije quién creía yo que eran los actores locales sanjuaninos que habían tenido contacto con algunos integrantes de la Corte”. Reconoció que en ese convite con CFK “no hubo tampoco un ofrecimiento, en ese momento era muy fresca la la sentencia de la Corte de invalidación”

CONFLICTO DOCENTE

Uñac tocó un tema donde muchos centran buena parte del desgaste del último tiempo del Gobierno, las diferencias con docentes, fundamentalmente los autoconvocados.

“Si vos ves otras provincias no están ni al 10% o no están ni al 50% de lo nuestro. Y si mirás los salarios estamos entre las tres provincias con el sueldo testigo más importante o más fortalecido dentro del contexto de las provincias argentinas. Bueno, evidentemente yo tengo una falla que no pude capitalizar eso y lo es una autocrítica“. Y continuó “creo que pasaron muchas cosas, los autoconvocados fue un fenómeno nacional, que siguen existiendo en algunos otros lugares. Yo también tengo que hacer un análisis personal en algo, yo me equivoqué. Bueno, no hacerme entender como corresponde, le puedo dar mi opinión”.

También sobre este tema dijo que “es verdad que había una crisis sindical, es verdad que había un proceso electoral para renovar autoridades, es verdad que el 50% de la planta de trabajadores del Estado son docentes, es verdad un montón de cosas, pero yo me tengo que hacerme cargo de lo que me corresponde”.

MOVIMIENTOS EN EL TRIBUNAL DE CUENTAS

DIARIO DE CUYO contó que finalmente se jubila el presidente del Tribunal de Cuentas Isaac Abecasis y perfila que su vice, Graciela Chavez, sigue el mismo camino. Sobre esto Uñac dijo “primero quiero llegar al 13 de agosto y tener una buena elección y a partir de ahí seguiremos con todas las cosas pendientes, si no es el cargo va a quedar vacante. No lo he analizado porque esto ha sido ahora, pero es de entender que si se produce mi gestión lo tenga que proponer yo obviamente”.

AMIGOS Y POLÍTICA

En la entrevista se le consultó a Uñac si tuvo diferencias con algún amigo que era también colaborado. “No. No. La fortificó, no sé cómo expresarlo, la agrando quizás a la amistad, porque los amigos se ven en momentos fáciles, pero cuando realmente sabes qué amigos tenés es cuando vos atravesás momentos difíciles y en la gestión se atraviesan muchos momentos difíciles porque esto es una realidad. Ahora no todos mis amigos de la infancia están en política, pero cuando podemos seguimos juntándonos, comemos un asado. Bueno, ahora comeremos verduras (sic). Pero nos juntábamos y conversamos de esas viejas anécdotas que además ya las hemos repetido, nos seguimos riendo de las mismas anécdotas, que nos siguen dando risa”.

LA FAMILIA

“Cuando los hijos sufren... por ahí se han perdido límites también en la política. No sé si en la política o en el debate público más que nada se han perdido códigos que alguna vez los hubo, en eso noquiero ser un romántico de la actividad, pero me parece que antes los había, pero se ha perdido”, habló Uñac sobre los daños colaterales de la función pública que afectan a su entorno.