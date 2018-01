Ambos llevan más de 15 años en cargos de envergadura en Stotac, el gremio de Camioneros, y fueron laderos del fallecido Enrique "Oso" Castro. Uno, Ricardo Cardozo, es el secretario Gremial. El otro, Oscar Cuevas, es el tesorero. Pese a que vienen trabajando en el mismo equipo hace más de una década, van en listas enfrentadas por el trono del sindicato. Y ya plantean una fuerte campaña, debido a que se han lanzado algunos dardos. Cardozo dijo que se sintió "defraudado" por la postulación del hombre que maneja las cuentas de la entidad, ya que hubo contactos por una lista de unidad que no se dio. Así, indicó que la movida fue "por una ambición personal". Cuevas evitó hablar de su compañero, pero aun así envió una señal, dado que dijo que también trató de llegar al consenso, pero que "lo peor es sentirse soberbio y absoluto".

Ricardo Cardozo

Desde 2000 viene trabajando en el sindicato y dos años después llegó a la Secretaría Gremial, desde donde acompañó al extinto líder camionero. Tiene aceitados contactos con los delegados sindicales. En línea con la política que ideó Castro dentro del basualdismo, fue candidato suplente a diputado nacional en tercer término en 2013 y repitió esa postulación en 2015. Asegura que tiene el respaldo de la Federación.





Esta semana venció el plazo de presentación de listas para la disputa del 9 de marzo. En juego está la conducción del gremio que en la provincia cuenta con 2.200 afiliados y que tiene un peso decisivo, ya que, como sucede a nivel nacional, en el caso de que vaya a un paro puede poner en aprietos el abastecimiento de ciertos insumos clave, como el combustible, mercaderías, y el traslado de la producción. El sindicato además ha sido la base para la constitución del partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo (Cet), en consonancia con el líder camionero nacional Hugo Moyano (Ver recuadro).

Oscar Cuevas

Lleva más de 16 años en el gremio. Siempre estuvo a cargo de las finanzas del sindicato, desde su puesto de tesorero, durante las gestiones de Enrique Castro. En el plano institucional deportivo, es presidente del club de fútbol Peñarol. Tiene vínculos con Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, y con Hugo Moyano. En el partido Cet que lanzó Castro en San Juan, ocupa el cargo de secretario.



En la previa de la presentación de listas hubo cinco afiliados que habían dicho que tenían intenciones de participar o que no descartaban hacerlo, pero fuentes gremiales adelantaban que el número podía reducirse debido a que había negociaciones entre los actores, tal cual sucedió. Como lo venía manifestando, Cardozo se presentó para la contienda y va con la lista oficialista. Y Cuevas se anotó en la disputa con otros dos que venían amagando con jugar: Fabián Pérez y Juan Castro, este último, sobrino del fallecido líder camionero. Ambos van como candidatos a secretarios Adjunto y Gremial respectivamente. El que no encabezará lista es Antonio Ponce, el actual secretario Adjunto.



Conformadas las listas, saltaron los chispazos. El secretario Gremial le apuntó a Cuevas al señalar que "me siento defraudado porque eligió estar con la oposición que tuvimos. Largó 20 años de compañerismo por irse. Pérez estuvo en la oposición en las elecciones pasadas, al igual que muchos de los nombres que lo acompañan". Además, resaltó que "los trabajadores quieren que estemos al frente. Lo nuestro no es un sueño personal. Hubo intento por llegar a una lista única con un compañero de hace 20 años, pero no hubo posibilidad de acuerdo. Decidió abrirse y tuvo la ambición de ser secretario General". Por su parte, el tesorero manifestó que "soy respetuoso de la decisión de los demás, por eso no hablo de la otra lista. Hemos trabajado en la unidad de distintas voces que representan a todos los sectores del sindicato. Lo peor es sentirse soberbio y absoluto".



Ambos sí coincidieron en remarcar su cercanía con el "Oso" Castro. "Seguimos sus pasos y quiero continuar su legado", indicó Cardozo, mientras que Cuevas expresó que "soy el dirigente que durante más tiempo lo ha acompañado". Este último agregó que "estamos convencidos en llevar adelante una gestión responsable, que no sólo esté dedicada a la defensa de los derechos de los trabajadores, sino en el crecimiento y desarrollo de la familia. Y lo hemos demostrado estando al frente de las gestiones del nuevo barrio, por ejemplo".

El partido que sigue la línea de Moyano

El "Oso" Castro encaró uno de los proyectos más ambiciosos de la línea de Moyano. El líder camionero nacional necesitaba de estructuras provinciales para contar con una fuerza política propia con presencia y el sanjuanino fue uno de los primeros en aportar a ese objetivo. En 2013 fundó la pata local del Partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo, con el que tuvo un rol protagónico en el frente que articuló con el basualdismo y otras facciones opositoras. En los comicios de 2015 armó una lista para pelear en las PASO la candidatura a diputado nacional. En la interna venció al basualdista José Gazzé y en la general, fue elegido por los sanjuaninos para ocupar la única banca que obtuvo la oposición. Tras fallecer, fue reemplazado por Florencia Peñaloza. En 2017, el partido acordó con Uñac para ir en el Frente Todos, mientras la abogada fue con el ibarrismo.