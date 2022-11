Ambas llegaron a la conducción de sus respectivas Juntas del PJ en 2020, tras la renovación que se dio luego de que el uñaquismo venciera en la interna al giojismo. Gabriela Calderón es subdirectora de Industria y Comercio del Ministerio de la Producción y está al frente de la estructura peronista de Angaco, mientras que Paula Caballero es directora de Mutualidades del Ministerio de Desarrollo Humano y lidera la de San Martín. Las dos reconocieron que vienen trabajando para ser candidatas para tomar el timón de sus respectivos departamentos.

No son las únicas mujeres al frente de Juntas, los organismos políticos del partido en los territorios. Romina Rosas encabeza la de Caucete y está un escalón arriba porque es la intendenta e irá por la reelección. Por su parte, Irene Romera viene conduciendo la de Trinidad y Beatriz Muñoz la de Desamparados, ambas en Capital. Otra estructura del departamento que está en manos de una mujer es Concepción, ya que Dominga Albarracín reemplazó a Marcelo Caruso, luego de que fuera desplazado por la fuerza política por el adoctrinamiento de niños. Las tres no apuntan a una disputa interna, ya que están enroladas bajo el proyecto del intendente Emilio Baistrocchi, quien peleará por un segundo mandato.

Desafío. Calderón dijo que los candidatos que van por el municipio de Angaco "no cumplieron con las expectativas de la gente".



En ese contexto, Calderón y Caballero apuestan a ser una alternativa en el marco del Sistema de Participación Abierta y Democrática (Sipad), el nuevo esquema de votación, el cual es idéntico a Lemas. El mecanismo abre el juego a la competencia interna, dado que los votos de los candidatos de un mismo frente se acumulan y van a parar al o la que salió en primer lugar, lo que le sirve para medirse con el rival de otra coalición.

Calderón manifestó que tiene "todas las aspiraciones" de postularse como intendenta en Angaco y que "estamos con muchas ganas. Queremos que Angaco cambie. La gente quiere alguien que sea capaz de salir del estanco, porque el departamento lleva más de 20 años de retroceso. Además, está cansada de que el intendente, el diputado y los concejales se vivan peleando". La funcionaria uñaquista tendría una parada brava, ya que el jefe comunal bloquista Carlos Maza irá por la reelección dentro del frente oficialista, además de que se anotarán el exintendente José Castro, mientras que el diputado departamental Marcelo Mallea dijo que su idea es competir. Ante ese escenario, la presidenta de la Junta indicó que "serán los vecinos los que decidirán" y remarcó que "ya estuvieron mucho tiempo y no cumplieron con la expectativa de la gente".

Por su parte, Caballero resaltó que "estamos trabajando para ser una opción para los sanmartinianos" y "siempre hemos estado pensando que el PJ recupere el departamento". El municipio está en poder de Cristian Andino, quien llegó de la mano de su partido municipal Crecer y selló una alianza con el justicialismo, fuerza a la que se afilió en 2020. La referencia de la funcionaria uñaquista apuntó a que "todavía no sabemos si el candidato que va a impulsar pertenece al PJ o a Crecer". El jefe comunal acumula cuatro mandatos en total con altos niveles de aprobación, por lo que la figura que potencie puede contar con un plus. La titular de la Junta reconoció la buena gestión de Andino, pero aclaró que "ya no es el candidato" y "nadie compite contra él", por lo que "tenemos otras chances. La gente hará un balance entre un candidato y otro".