Que tiene "una actitud prepotente y autoritaria", que revela su "desconocimiento" y que "está equivocado". Esas fueron algunas de las definiciones desde los tres gremios docentes locales sobre las declaraciones que el ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finnochiaro, había dado a DIARIO DE CUYO. El alfil macrista había señalado que la tarea y el rol de los gremios "no es discutir políticas educativas" sino condiciones laborales y salariales. Desde UDAP, UDA y Amet rechazaron de plano que no puedan incidir en los lineamientos, ya que son los maestros, a través de la representación sindical, los que tienen el contacto con los alumnos y pueden revertir iniciativas que consideren perjudiciales para el sistema educativo.



En medio de una relación tirante que la Nación tiene con algunos gremios, el titular de la cartera educativa nacional le marcó la cancha al sector docente. Su predecesor, el actual candidato a senador macrista, Esteban Bullrich, anunció el Plan Maestro, el cual recibió duras críticas, entre ellas, de CTERA. "Es potestad de los Estados fijar las políticas educativas, porque son estos los que representan a la sociedad. En este caso, los sindicatos representan a una parte de la comunidad educativa, ni siquiera a toda esa parte". Y puso como ejemplo que "en un cambio de currícula, que define el Estado, el gremio no puede objetar dicha modificación. Si eso afecta los derechos laborales de los maestros o de algún sector de la docencia, eso sí lo deben discutir porque es su rol".



Luis Lucero, secretario Adjunto de UDAP, resaltó que "es un gobierno que no admite la discusión. Hay una política que es prepotente y autoritaria, en el marco de una política de derecha o neoliberal. ¿Cuál es el temor en discutir con los docentes?".



Por su parte, Roberto Rosa, de UDA, remarcó que no coincide con la visión de Finnochiaro, ya que "por supuesto que tenemos que aportar ideas y propuestas para mejorar el proyecto educativo nacional". Como contrapartida a la postura del funcionario nacional, destacó que en la provincia "participamos y discutimos en lo que fue la implementación de la ley de Educación Técnica Profesional y la ley de Educación Secundaria. Y trabajamos en la modificación de los diseños curriculares". Así, indicó que "el ministro le escapó al viscachazo".



Desde AMET, Daniel Quiroga hizo hincapié en que el titular de la cartera educativa "está totalmente equivocado. La ley nacional de Educación les da participación a los gremios en cualquier tipo de política educativa". Además, sostuvo que "el ejemplo más claro de la incidencia que tuvieron los gremios fue que con la ley Federal de Educación, durante el menemismo, no existía la educación técnica, desapareció el Consejo Nacional de Educación Técnica. ¿Qué hicieron los sindicatos? Las presentaciones legales correspondientes y tuvieron que crear un Instituto Nacional de Tecnología".



Por otro lado, Finnochiaro había ratificado que el año que viene no habrá paritaria nacional en la que se discuta un piso salarial de referencia, como reclaman los gremios, ya que fue fijado por su antecesor con la actualización del salario mínimo, vital y móvil, más un 20 por ciento. "Es el mecanismo que han utilizado para eludir la responsabilidad como Ministerio de Educación de no generar el acompañamiento para aquellas provincias que han tenido problemas financieros históricamente", resaltó Lucero. Por su parte, Rosa indicó que "pedimos la paritaria salarial nacional para que existan las garantías de financiamiento para todas las jurisdicciones del país". En ese marco, Quiroga además se preguntó: "Qué va a pasar con las que no lleguen al mínimo".

Posturas

LUIS LUCERO - Secretario Adjunto de UDAP

"El Gobierno nacional tiene un procedimiento sistemático de anular los espacios de diálogo. La voz del gremio es la de los docentes. ¿Quién es el que sabe hacer escuela? No quieren tratar la ley de Financiamiento Educativo, donde estamos proponiendo la necesidad de llevarlo de seis a 10 puntos del Producto Bruto Interno. Finnochiaro impulsa que cada provincia negocie el tema salarial con lo que tenga y como pueda. Hay una política prepotente con tono de autoritarismo en muchas de sus declaraciones".

ROBERTO ROSA - Secretario General de UDA

"El Ministerio de Educación de la Nación tiene que entender que los que se desempeñan en las aulas son los docentes. Y son éstos los que saben, en los contenidos que van enseñando, que los cambios de diseño curricular tienen que tener una opinión fundada. Ellos son los protagonistas de la educación. Esas cuestiones no las podemos soslayar y decir que no podemos tener participación. La implicancia de la enseñanza en el aula pasa por la comprensión y el afecto con el que el docente se tiene que desempeñar".

DANIEL QUIROGA - Secretario General de AMET

"Atribuyo las declaraciones del ministro de Educación Finnochiaro al desconocimiento de la ley de Educación nacional. La misma estipula la participación de los gremios en la aplicación de las políticas educativas. Está totalmente equivocado si dice que los sindicatos solamente están para discutir salarios y condiciones laborales. Cuando se habla del Plan Maestro, a los primeros que invita la Cámara de Diputados de la Nación es a los gremios para que emitan sus opiniones sobre el tema, por ejemplo".