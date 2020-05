Carlos Cerimedo es tal vez el cinéfilo más reconocido de San Juan, un profesional que aporta imágenes invaluables del San Juan de antaño, y que habitualmente las comparte en sus redes sociales, además de llevar el cine a un montón de lugares de la provincia.

Desde hace varios años, 13 más precisamente, que es parte del Municipalidad de la Capital con el programa cine en los barrios -entre otros-, donde estaba en calidad de contratado.

En los últimos días fue desvinculado del cargo, justo el día de su cumpleaños, y dejó un fuerte descargo en su cuenta de Facebook, señalando por la decisión a la secretaria de Cultura, Sandra Barceló.

Esto escribió:

El día de mi cumple, me rajan

Fui uno de los gestores de que hoy tengamos el Teatro Municipal. A pedido del entonces Intendente Marcelo Lima y el secretario de Cultura Luis Meglioli, se me encomendó la tarea de ser el interlocutor con los propietarios del cine y el municipio. Fui distinguido con la heráldica del Municipio, y las declaraciones de Interés Cultural y Municipal de los ciclos de cine y los programas de Radio y TV. Fui creador del Cine para adultos mayores y el ciclo cine de barrio, recorriendo toda la capital con mi cine móvil.

Doné la videoteca del museo de la memoria urbana y estábamos en la tarea de la creación del Banco de imágenes con la historia única de san Juan en películas de archivo desde 1930 a 1980. Tuve la promesa del ex intendente Aranda de llevar a cabo la creación del museo.

Pero el día de mi cumpleaños, el 22 de mayo la Señora Secretaria de Cultura del municipio, Sandra Barceló, después de decir que era un orgullo para esa Secretaría y para ella contar con mi presencia dentro del plantel, decide prescindir de mis servicios por falta de recursos. Justo en pandemia y después de 13 años como coordinador del área cine. Realmente me sentí injuriado y ninguneado, El único motivo, no hay plata.