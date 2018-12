La cantidad de eventos deportivos y turísticos que está llevando adelante la gestión uñaquista, más la necesidad de contar con personal de seguridad acorde a la magnitud de dichos espectáculos, ha llevado al Ejecutivo a promover cambios en dos leyes claves. Las modificaciones, que serán aprobadas por la Cámara de Diputados en sesión extraordinaria, permitirán que las empresas de seguridad privada puedan ser contratadas por cualquier área del Estado, algo que hasta el momento sólo podían hacer las carteras de Salud Pública y Educación. Así, el Ejecutivo podrá distribuir un mayor número de policías a la prevención de delitos e incluso podrá dar más horas de descanso a sus efectivos, que actualmente están saturados por el servicio de adicionales, indicaron desde Gobierno.



Los cambios impulsados por el Ejecutivo fueron confirmados por el ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi, quien sostuvo que la iniciativa fue propuesta por el gobernador Sergio Uñac, teniendo en cuenta que se vienen dos eventos clave para la provincia que demandan presencia de personal de control y que son masivos en concurrencia de público como la Vuelta a San Juan en enero y la Fiesta Nacional del Sol en febrero. Al ser dos actividades gestionadas por el Ejecutivo, a través de la Secretaría de Deporte, la seguridad obligatoriamente debía ser brindada por la Policía, ya que así lo establece la ley 478-R y la 926-R. La primera indica que "los servicios de seguridad, custodia y vigilancia para edificios y actividades del Estado, deberán ser cubiertos exclusivamente por la Policía", mientras que la segunda regula la actividad de las empresas de seguridad privada. Ambas serán modificadas (ver recuadro). No es el único proyecto que envió el Ejecutivo a la Cámara para su aprobación. Hacienda hizo lo propio para dar un refuerzo salarial a los municipios para que los intendentes otorguen un aumento a sus empleados (ver nota vinculada).



El ministro Baistrocchi explicó que la iniciativa no afectará la cantidad de horas adicionales que tienen hoy los uniformados policiales, ya que resaltó que "hoy estamos saturados y no damos abasto para cubrir toda la demanda que hay, incluso para la solicitud de agentes adicionales para cualquier particular que lo necesite. Con las canchas de fútbol, el hockey sobre patines, el vóley y el autódromo, entre otros, hay cada vez más eventos y seguimos teniendo la misma cantidad de policías". Desde el Ejecutivo indicaron que si bien en los últimos años hubo ingresos importantes en la fuerza, el número de miembros no ha tenido variaciones con el tiempo. La cifra hoy asciende a unos 4.800 policías, de los cuales, unos 3.500 son los que, por su rango, pueden hacer adicionales.



En la comparación de los costos de los servicios de un uniformado policial y el gasto que representa un privado, las fuentes indicaron que la cifra es similar. En los primeros, el monto asciende a cerca de 1.000 pesos por turno, ya que está basado sobre un porcentaje del sueldo de un suboficial principal, mientras que en el caso de un empleado de una agencia privada, la hora es de 200 pesos más IVA, lo que alcanza los 968 pesos por turno, aproximadamente.

Horario de adicionales

4 Son las horas por turno de adicionales que realizan los policías.

No todos los policías hacen horas adicionales. Según su reglamento, sólo lo pueden llevar a cabo los suboficiales, los oficiales y los oficiales inspectores.

Cambios en las leyes de seguridad



Al igual que el Ministerio de Educación, como sus dependencias descentralizadas y los establecimientos educativos de gestión pública, Salud Pública está exceptuado de la ley que establece que los servicios de seguridad para edificios y actividades del Estado deben ser cubiertos por la Policía o por sistemas dependientes de cada repartición. Esa norma fue modificada en el año 2008, por lo que hasta esa fecha, todas las dependencias de Salud estaban cubiertas por la Policía de San Juan.



El cambio fue clave, ya que permitió que muchos de los agentes que estaban dispuestos en los centros sanitarios pudieran desempeñar tareas de prevención en la calle y dentro de un centro sanitario. A su vez, permitió que distintas agencias privadas apostaran al rubro de la seguridad de edificios públicos, como los hospitales, lo que sucedió en el 2012 con el Marcial Quiroga, donde el servicio estaba brindado por la empresa Huarpe.



Según la ley que será sancionada, la vigilancia privada, que incluye seguridad, custodia, guardia y portería, podrá ser prestada en "organismos públicos, entes de la administración centralizada, empresas públicas y sociedades con participación mayoritaria estatal".



La última ayuda salarial a municipios



A través de una ley de necesidad y urgencia, que será aprobada el jueves en la Cámara de Diputados, la gestión uñaquista inyectará recursos a los municipios para que los intendentes puedan aplicar la cláusula gatillo en el sueldo de los trabajadores comunales. El Ministerio de Hacienda repartirá un total de 14.690.968 pesos a los 19 departamentos para que puedan otorgar un incremento salarial global del 39,5 por ciento a los empleados de planta permanente y contratados. La movida tiene como objetivo ayudar a que los haberes de los municipales no queden desfasados ante la escalada inflacionaria, tal cual sucede con los agentes estatales del Gobierno provincial.



Se trata de la última ayuda que realizará el Ejecutivo, ya que a partir del año que viene empezará a regir el flamante régimen de coparticipación municipal, con el que los jefes comunales recibirán más fondos y deberán administrar responsablemente su política salarial. En este año, el Gobierno destinó en abril casi 293 millones de pesos para los 19 departamentos en concepto de salarios. Pero como la inflación subió de manera alocada, en septiembre envió un refuerzo de poco más de 57 millones de pesos. La última ayuda es la de 14 millones, para que los municipales perciban, con ayuda de las comunas, un 39,5 por ciento.