A pocas horas de haber conseguido un amplio triunfo en San Juan, el gobernador recibió a DIARIO DE CUYO en su despacho. Distendido, adelantó que esta semana viajará a reunirse con Alberto Fernández, además de darle crédito a todos los integrantes del Frente de Todos por el resultado del domingo.



-¿Esperaba este resultado?



-Sí, claro que sí. Creo que en San Juan era predecible esperar un resultado como el que tuvimos, que fue contundente y que viene en línea con lo que ha pasado en las últimas dos elecciones anteriores a las del 11 de agosto. Pero en general en los últimos tiempos es más o menos el caudal que venimos manteniendo. Ahora, sí fue sorpresivo el resultado de 15 puntos de diferencia a nivel nacional. En la previa el gobierno decía dos o tres puntos, nosotros decíamos ocho, nueve puntos, pero fueron 15, casi el doble de lo que se preveía.



-¿Por qué cree usted que ocurrió?



-Yo creo que la gente se esperanzó con que Macri podía conducir los destinos del país haciendo foco en lo económico y en lo social. Me parece en que las dos cosas se falló: la economía no funcionó y afectó directamente la cuestión social, lo que vive en el día a día cada uno de los argentinos.



-¿La gente votó con el bolsillo?



-Es que es un componente fuerte, en definitiva uno puede hablar mucho pero si cuando vas al supermercado el sueldo no te alcanza, hay un contraste entre el relato o lo que te cuentan, y la realidad.



-¿Es irreversible cree usted?



-Yo creo que hay que ser prudentes, me parece que es un resultado abrumador. Si la misma cantidad de gente, sin que sume un voto más Alberto Fernández, la misma cantidad de gente decide votarlo de nuevo el 27 de octubre, el resultado está definido, no habría segunda vuelta. Ahora, como esto es política y no matemáticas, me parece que hay que ser prudente y hay que considerar que son escenarios que pueden cambiar, que pueden variar.



-Hoy (por ayer) los mercados reaccionaron mal. Mezclando un poco eso con la responsabilidad que tienen que tener todos los políticos, ¿qué cree usted que tiene que hacer el peronismo hoy para evitar un problema mayor, para colaborar?



-Yo creo que Alberto Fernández viene conduciendo este proceso con mucha prudencia, creo que es un moderado de esta actividad y eso lo ha catapultado a ser una persona con un caudal electoral de los más altos en la historia Argentina.



-¿Es él o es Cristina el del caudal?



-Yo creo que es la unidad del peronismo que encabeza él, Alberto Fernández. Por supuesto que nadie puede negar el aporte que tiene la expresidenta.



-Que no es moderada...



-Yo creo que en lo que hace a esta campaña han cumplido un rol interesante ambos y, a su vez, un rol interesante cada uno de los gobernadores, que hemos apostado a que sin egoísmo hemos podido construir la unidad. La unidad que, por ejemplo, empieza con la primera provincia donde se genera un concepto de unidad y acordamos un mecanismo de elecciones provinciales y también nombres para las elecciones nacionales, que fue la provincia de San Juan. Me parece que el peronismo se está conduciendo con mucha prudencia y me parece que es el camino que tenemos que transitar. Creo también que Alberto Fernández lo está haciendo. Ha llamado a la tranquilidad a los mercados, solamente ha dicho que los mercados reaccionan así cuando notan que se los ha estafado, pero es una definición, no he escuchado otra cosa que no apunte a mantener las cosas en calma.



-¿Cree en un gobierno de coalición? Que por lo menos en materia económica el peronismo pueda participar de las decisiones, si es que ganan en octubre.



-Yo creo que sería conveniente ahondar en el diálogo. El gobierno no debe encerrarse, el gobierno nacional debe convocar a dialogar, sin que esté el resultado terminado. Sobre todo convocar a dialogar por los resultados económicos, el problema de los mercados. La sociedad tiene que ver que el resultado electoral ha dejado una enseñanza, para unos y para otros, y eso debe concluir o iniciar un diálogo que debe ser permanente de acá hasta el 10 de diciembre, sea quien sea el que asuma a partir de esa fecha.



-Por su responsabilidad como conductor de los sanjuaninos, si usted le tuviera que hablarle a la población de la provincia en este momento de convulsión, ¿qué les diría?



-Hay que llevar tranquilidad. La tranquilidad tiene que venir encaminada a que San Juan ha hecho bien las cosas. No nos olvidemos que nosotros somos la provincia que más porcentaje del presupuesto destina a inversión pública y eso ha permitido mantener un tres por ciento de desempleo, entre otros tantos indicadores que podemos dar respecto de la economía local. La provincia está bien.



-¿Maneja reunir a su gente, a su Gabinete, para charlar estos temas?



-Sí. No lo descarto. Pero estoy mirando desde acá y conversando con todos por teléfono, creo que voy a ir a Buenos Aires durante esta semana. Estoy mirando el devenir de las medidas, de cómo se comportan los mercados, la economía, de cuáles son las circunstancias que van apareciendo y cuál es el comportamiento del gobierno respecto a las medidas que tiene que tomar.



-¿Ha podido charlar con algún funcionario del gobierno nacional? Sé que usted tiene buen vínculo con Rogelio Frigerio (Ministro del Interior), por ejemplo.



-Tengo buen vínculo pero hasta el momento no, hasta ahora no he tenido ningún tipo de conversación. Sí me preocupa la deuda que tiene Nación con la provincia, que está toda en obra pública. Me preocupa establecer el mecanismo de devolución, que lo venimos diciendo hace mucho tiempo, deuda que hoy debe alcanzar sobradamente los cuatro mil millones de pesos, porque parte de esa deuda está contenida en dólares también.



-¿Total?



-Yo hablo sólo de la de Vialidad, la otra es una deuda corriente que a medida que van entregando se va achicando y a medida que vamos certificando, se va agrandando.



-Dijo que iba a comunicarse con Dietrich, ministro de Transporte la Nación. ¿Pudo?



-He pedido audiencia el día de hoy pero no me han respondido todavía.



-¿Tiene mala relación con Dietrich?



-No, yo no tengo mala relación con nadie. Es de las personas que me ha costado en el último tiempo, ha fluctuado mucho la relación, hemos tenido momentos en donde nos hemos entendido y hemos logrado los acuerdos que hemos logrado, y han habido momentos en donde se corta la comunicación, casi de manera inexplicable.



-¿No es un poco ingenuo pensar que con el resultado electoral del domingo, el macrismo vaya a devolver esa plata?



-Es probable, yo voy a seguir siendo sumamente optimista respecto de esa situación y optimista respecto también de la mirada que ellos deben tener. Creo que está a las claras que ellos han hecho una concentración de fondos en CABA y provincia de Buenos Aires.



-Dijo que ayer habló con Cristina y con Alberto Fernández, recién dijo que tenía un viaje a Buenos Aires, ¿es para reunirse con alguno de ellos?



-Es probable, ayer cuando hablé con Alberto Fernández quedé en que si yo viajaba a Buenos Aires intentábamos coordinar, respecto de su agenda, que debe ser sumamente complicada.



-Usted dijo que si Alberto Fernández llegaba a ganar algún funcionario de su Gabinete podía llegar a tener alguna chance de integrar el futuro Gabinete de Fernández, habló de Hensel específicamente.



-Un sueño que no lo voy a dejar.



-¿Lo va a plantear ahora?



-No, no creo. Yo creo que ya lo debe haber leído en su diario, así que no hace falta.



-Hablando de política local, usted y Gioja rescataron mucho la unidad del peronismo en San Juan y del frente que han logrado armar. Esos 54 puntos de la lista del oficialismo en San Juan, ¿son de Gioja, son suyos?



-Este es el resultado de todos los partidos que integraron el frente en San Juan.



-Mucha casualidad que sea prácticamente el mismo número que obtuvo usted...



-Para mí son del Frente Todos y/o Frente de Todos, cuya columna vertebral, porque tiene muchos partidos políticos, movimientos sociales, integrantes de gremios, las 62 Organizaciones, la CGT, es el partido Justicialista.



FRASES



"Me parece que Hensel tiene alguna oportunidad. Y me parece que es una oportunidad para la minería"



"La sociedad tiene que ver que el resultado electoral ha dejado una enseñanza"