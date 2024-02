Luego de que el ministerio de Salud de la provincia detectara que de cada 10 pacientes que se atienden en los hospitales públicos 4 lo hacen teniendo algún tipo de cobertura médica, las alarmas se encendieron y comenzaron a trabajar para que la situación se regularice. Así, el titular de la cartera de Salud indicó que se encuentran evaluando los contratos que los prestadores tienen con la Obra Social Provincia, sindicales y prepagas para ver la situación de cada uno y pedirles que mejoren las prestaciones con los privados. De esta forma, buscarán disminuir el flujo de gente que se atiende diariamente en el sector público y mejorar así la atención que se presta.

El ministro de Salud, Amilcar Dobladez, dijo que actualmente la salud pública se encuentra sobresaturada de pacientes que tienen cobertura y deberían estar siendo contenidos en la parte privada. Lo que está generando una disminución en la atención de la salud privada, aumentando la cantidad de pacientes que asisten a los centros públicos. Así, explicó que esto se produce porque muchas personas se encuentran con la "imposibilidad de pagar plus, o el diferencial de medicamentos respecto a la cobertura que le hace las obras sociales, ya sea sindical o prepaga. Al no poder cubrirles, acuden al hospital".

En ese marco, el ministro resaltó que se encuentran trabajando para que la situación cambie y quienes posean cobertura médica, vuelvan al sistema de salud privada. Para ello dijo que están estudiando los convenios que tienen con "las obras sociales sindicales y prepagas con la parte privada para que se mejoren esos convenios. Se amplíen y puedan contener más a la parte privada". Por lo cual remarcó que "si faltan convenios que tengan las obras sociales con la parte privada, exigirles que los amplíen para tener mayor cobertura. No puede ser que una obra social sindical tenga en su mayor parte afiliados femeninos y no tenga convenio con la Sociedad de Ginecología y Obstetricia. Y deriva todo al hospital". Así, el funcionario explicó que mantendrán futuras reuniones con esos organismos porque se trata de "un trabajo en conjunto ya que una sola parte no puede solucionar todo". No obstante expresó que si bien van a revisar la situación de cada contrato "no nos podemos negar a atender a nadie".

Otra de las cuestiones que deviene de la revisión de los contratos que se encuentra realizando Salud, es la del cobro del copago o plus. Por lo que el titular de la cartera señaló que de ese control se sabrá si algún prestador está incumpliendo con el cobro de un copago cuando en realidad el contrato no lo contempla y de esa forma exigirle el cumplimiento del mismo porque "a las obras sociales no las puedo obligar a nada, pero sí puedo ver qué convenios tengo con ellas y qué convenios tiene la parte pública con ellos para exigirles".

El funcionario explicó que de todas las prestaciones que los centros de salud públicos brindan a los pacientes con cobertura social, sólo se logra recuperar entre un 5 y 7%, lo que representa un monto "bajísimo". Así, señaló que estas contemplan tanto internaciones como terapia intensiva y medicamentos, entre otros.

El funcionario comentó que estas preocupaciones fueron planteadas durante un encuentro que mantuvo con el presidente del Colegio Médico, el presidente de la Asociación de Clínicas y Sanatorios (ACLISA) y el presidente de la Asociación Sarmiento la semana pasada. Por lo tanto, se comprometieron a que durante una próxima reunión "la parte privada va a traer un plan de acción para ver si entre las dos partes podemos lograr un consenso para mejorar la situación" que enfrenta la salud.