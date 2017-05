En un acto que no duró más de 10 minutos y que contó con la presencia del presidente del Partido Justicialista, Sergio Uñac, y el titular del PJ nacional, José Luis Gioja, el Congreso habilitó a la fuerza local a conformar un frente electoral para las próximas elecciones.



Tras el OK partidario, Uñac tomó la palabra y manifestó ante los presentes que colmaron la sede de calle 25 de Mayo antes de Alem, que “esta es una muestra de confianza para generar la convocatoria necesaria para, a partir de ahí, armar el mejor frente electoral, colocando los mejores compañeros en el Congreso de la Nación”.



Acto seguido fue el turno de Gioja, quien brindó un mensaje crítico contra el Gobierno del presidente Mauricio Macri. “Lo que recomendamos en el partido a nivel nacional es que cada distrito se organice de la manera más conveniente, que junte a todas las fuerzas políticas para constituir un frente con el objetivo de hacerle una buena zancadilla al ajuste que hoy está viviendo el pueblo argentino y que, de alguna manera, hay que pararlo”.



Las autoridades partidarias no dieron a conocer cómo se llamará la nueva alianza electoral, pero si ratificaron que su presentación será el próximo jueves 8 de junio.