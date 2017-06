Motivados. El salón de calle Mitre antes de Alem se vio colmado por la reunión partidaria donde se definió seguir con el frente electoral que integra el Partido Justicialista y otras fuerzas. Hubo aplausos y aprobación por la sanción a rebeldes.



Todo estaba acordado por lo que no hubo discusiones ni planteos extraños. Por eso, y en menos de 30 minutos, la Convención del Partido Bloquista aprobó dos medidas que impactarán directamente en las elecciones legislativas de octubre. La primera tiene que ver con la continuidad del frente electoral que integra junto al Partido Justicialista y otros espacios locales, mientras que la segunda está dirigida a sancionar a aquellos miembros del partido de la estrella que no acaten las decisiones orgánicas, llámese Enrique Conti, César Aguilar, Edgardo Sancassani y Miguel Atampiz, entre otros.



Para sancionar a los rebeldes, la Convención Bloquista modificó el artículo Nº 8 de su carta orgánica, donde se establece cómo un integrante puede ser suspendido o perder su afiliación. La iniciativa apunta a poner en regla a todos los bloquistas que vienen cuestionando las directivas encabezadas por Graciela Caselles, por la sociedad que ha tejido desde 2007 con el peronismo (ver recuadro), y que se han unido a otras fuerzas, como el basualdismo y el PRO. Desde el partido aseguraron que la medida fue analizada hace algún tiempo, pero lo cierto es que cobró mayor fuerza luego de que Conti participara de una disertación invitado por jóvenes bloquistas de Iglesia, utilizando ese espacio para criticar la alianza con el PJ. Luis Rueda, presidente de la Convención, contó en una entrevista radial que esa jugada despertó mucho malestar dentro del bloquismo.



Con eso, las autoridades partidarias decidieron avanzar ayer con la modificación, estableciendo en qué casos los afiliados serán suspendidos si no acatan las decisiones orgánicas (ver claves). Ahora, la medida será presentada en la Justicia Federal con competencia electoral para luego quedar firme con la publicación en el Boletín Oficial.



Tras la aprobación, la presidente Caselles manifestó que “así unificamos el partido y queda claro que hay un solo bloquismo. Antes, había que ver la cara de la gente que se quedó y que veía cómo el bloquismo disidente se presentaba por fuera”.

Por su parte, Rueda dijo que “en las internas, muchas veces los que no ganaban no acompañaban e iban integrando otros frentes, lo que generaba molestias. Ahora pueda ser que los que no acatan decisiones orgánicas, las empiecen a respetar”.



Conti fue consultado sobre la modificación ya que de continuar su posición disidente, será automáticamente suspendido. El aliado basualdista manifestó que “en todos los partidos del país lo que tratan es de sumar voluntades. Un ejemplo es Massa, que se ha ido del justicialismo pero no lo han echado. Lo mismo pasó con Roberto Basualdo. Lo que yo aprendí de Don Leopoldo es que uno tiene que tratar de sumar voluntades para tener un partido vigoroso, no de andar echando gente”.



Cesar Aguilar, electo diputado por el frente basualdista, definió la medida como antidemocrática y manifestó que “nos quieren prepear y no es la forma”. Además, disparó contra Caselles expresando que “nunca nos llamó al diálogo”.

Los otros bloquistas que tiene cargos partidarios pero que integran otros espacios, el diputado Edgardo Sancassani y el exintendente de Zonda Miguel Atampiz, no respondieron los llamados de este medio.

El acuerdo con el justicialismo



En mayo de 2007, el Partido Bloquista y el justicialismo ataron un acuerdo electoral y programático de cara a las elecciones de ese año. Uno de los principales artífices del armado fue Leopoldo “Polo” Bravo, hijo del caudillo Don Leopoldo. A través de esa sociedad, Graciela Caselles logró ser diputada nacional en dos períodos (2011-2015 y 2015-2019). El otro lugar que consiguieron en el partido de la estrella es la Intendencia de Iglesia. En 2007, Mauro Marinero se alzó con el cargo y repitió en 2011. Cuatro años más tarde, su hermano Marcelo lo reemplazó en el mismo cargo.



Fuera de esos cargos, hubo y hay otros representantes del partido que han ocupado y ostentan escaños en diferentes Concejos Deliberantes. Además, hay bloquistas designados en el Ejecutivo provincial.



Claves de la modificación

Así quedó redactado el Art. Nº8

La Convención bloquista por unanimidad modificó el artículo 8 de la Carta Orgánica, el cual quedó de la siguiente manera. “La afiliación se extingue por fallecimiento, renuncia, expulsión o por disposición legal. La calidad de afiliado podrá ser suspendida por el Comité Central Provincial de conformidad a lo establecido en esta Carta Orgánica y reglamentaciones que se dicten oportunamente, pasando las actuaciones el Tribunal de Conducta para la instrucción del sumario correspondiente”.





Suspensión automática



Para quienes participen como precandidatos o candidatos por partidos, alianzas y/o listas no habilitadas orgánicamente. Avalen públicamente y explícitamente a precandidatos o candidatos que presenten a otros partidos que el partido no postule. No integren los bloques legislativos partidarios nacionales, provinciales o municipales. Ocupen cargos en el gobierno que no fueran integrados por el partido. Y quienes posean un cargo y no paguen el 5 por ciento del aporte partidario.