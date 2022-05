La gestión uñaquista abrió ayer el juego a debatir en la Legislatura un nuevo sistema electoral para el comicio del año que viene, aunque, si no hubiese acuerdo entre las fuerzas políticas, quedarán las internas partidarias para la selección de candidatos que competirán en la elección general, tal cual lo establece el Código Electoral sancionado en diciembre, el cual eliminó las PASO, siempre que tenga el aval judicial, dado que hubo demandas para voltear el cuerpo normativo. Ahora, el diputado Juan Carlos Gioja, uno de los referentes del giojismo, abrió puertas a un nuevo régimen de votación, pero cargando la responsabilidad en el oficialismo. "Si lo van a rever (al nuevo Código), no somos obtusos ni necios. Lo que hay que ver es que se garantice la mayor cantidad de participación desde las estructuras partidarias", señaló. No obstante, en el uñaquismo hay desconfianza sobre un acompañamiento del giojismo ante otro régimen electoral, teniendo en cuenta que fue uno de los sectores que judicializó la quita de las primarias, entre otros conflictos.

Ante la referencia a una mayor participación de candidatos, a Gioja se le consultó si respaldaría un sistema de lemas o una alternativa similar, algo que viene sonando desde marzo. Escurridizo, destacó que "hay muchas variantes, habría que verlo. No sé si me gusta. Ya hay planteos de inconstitucionalidad". La mención fue a la postura del diputado Gustavo Usín, de Actuar, mientras que Sergio Miodowsky, de Producción y Trabajo, calificó al mecanismo como "perimido" y "retrógrado". Ambos integran Juntos por el Cambio, coalición que ya adelantó su rechazo a un régimen de lemas o colectoras. El primero implica, por ejemplo, que todos los votos de los candidatos a intendente de un departamento de un mismo frente van a parar a la bolsa del que sacó más adhesiones. A su vez, todos esos sufragios suman al postulante a la Gobernación de esa coalición. El segundo esquema consiste en habilitar a candidatos extrapartidarios o por fuera de una alianza a pegar su lista con la del gobernador, quien es el que colecta los votos.

El presidente de la Cámara, Roberto Gattoni, resaltó que la reunión de ayer fue la segunda convocatoria a los legisladores para que "trabajen en las comisiones en la búsqueda de consensuar un proyecto de sistema electoral alternativo al que está hoy. Si no existe consenso para avanzar, quedará la eliminación de las PASO y las internas partidarias", aunque también aclaró que dependerá de la resolución judicial. Así, Gattoni abrió la discusión a todos los espacios. "Si algún sector tiene la motivación de presentar un proyecto en particular. Se verá si tiene los consensos para avanzar". Ahora, si se tratara un sistema de lemas o colectoras, se tendría que modificar una ley que prohíbe tocar el régimen electoral un año y medio antes de la próxima elección. Para hacerlo, el oficialismo necesita de una mayoría especial que hoy no tiene, por lo que requeriría de apoyos, como de los tres diputados giojistas. Por su lado, el bloquista Andrés Chanampa dijo que apuntan a las colectoras, pero que el bloque apoyaría un esquema de lemas.

Labor periodística

En la Cámara de Diputados hubo revuelo debido a las publicaciones que han venido realizado distintos medios, incluido este, sobre las alternativas que se barajan sobre el sistema electoral. El colmo del cuestionamiento a la tarea periodística se dio cuando el diputado Juan Carlos Abarca, titular del bloque PJ, dijo que se trataban de versiones que están "desinformando" y las calificó de "maliciosas". Pese a que a muchos políticos les disguste, el trabajo periodístico consiste en chequear, a través de fuentes, y divulgar información sobre temas públicos, como el esquema de votación que tendrán los sanjuaninos. Por su parte, los diputados bloquistas defendieron el rol de la prensa.

Alegatos en la causa de JxC

La jueza Adriana Tettamanti, del Contencioso Administrativo, escuchó los alegatos, vía Zoom, de los representantes de Juntos por el Cambio (JxC), quienes plantearon la nulidad de la eliminación de las PASO, y de los de Fiscalía de Estado. Ahora, está en condiciones de resolver la causa.