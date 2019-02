A poco más de un mes para las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias en la provincia, la interna del Frente Todos en Rawson tuvo un cortocircuito porque el giojismo “castigó” a un concejal por integrar la lista de Pablo García Nieto.

El funcionario en cuestión es Eduardo Hogalde, quien llegó al Concejo Deliberante rawsino de la mano del actual intendente Juan Carlos Gioja en el 2011 y repitió su mandato en el 2015. Hasta este miércoles integró en toda su gestión las comisiones de Asuntos Legales y Constitucionales y también la de Medioambiente, pero decidieron excluirlo.

“Durante la confirmación de autoridades de las comisiones, quedé desplazado de Asuntos Legales donde era el presidente y de Ambiente, donde ocupaba el cargo de secretario. A todos los integrantes les respetaron sus puestos, excepto a mí por integrar la lista de Pablo García Nieto”, dijo Hogalde en diálogo con DIARIO DE CUYO.

El concejal es candidato en cuarto término a ocupar la misma función pero dentro del espacio uñaquista que encabeza el actual diputado provincial. “No me dejaron continuar en las comisiones y me castigaron simplemente porque estoy con García Nieto y (Sergio) Uñac. No saben (en el giojismo) lo que son las internas”, declaró el edil.

En el mismo sentido, el concejal contó que “me dijeron que me fuera del bloque y yo no tengo problemas, pero consideramos que a pesar de cualquier resultado vamos a acompañar y, encima el nuevo proyecto arrancará el 10 de diciembre. Está claro que no saben dividir lo institucional de lo electoral porque a mi eligieron para ser concejal y me están corriendo para q me convierta en oposición”.