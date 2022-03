El juez de Garantías Matías Parrón instaló el tema al rechazar la oposición de la Fiscalía de que los imputados Juan Pablo Ortega y Jorge Gil sean absueltos del delito de encubrimiento. En ese punto, manifestó que una posibilidad es que la defensa del principal acusado, el funcionario judicial Mario Parisí, denunciado por golpear a su expareja, pueda solicitar al tribunal el beneficio de la suspensión de juicio a prueba (probation), esto es, llevar adelante tareas comunitarias a cambio de evitar el juicio y un eventual castigo y, así, mantener limpio su registro de antecedentes. De esa manera, dentro del debate, el magistrado blanqueó dicha posibilidad, lo que había sido adelantado por DIARIO DE CUYO, a mediados de febrero. En esa línea, uno de los abogados del funcionario judicial, Fernando Castro, reiteró que el pedido de probation "es una posibilidad". Incluso, sostuvo que "el mismo juez lo ha planteado". Por su parte, desde el Ministerio Público prefirieron no emitir opinión sobre ese punto, aunque fuentes calificadas indicaron que los dichos del juez no cayeron bien. Un punto clave será analizar si adelantó opinión, postura que tiene prohibida.

Las palabras del juez se dieron en la audiencia de ayer, en la que, en principio, se iba a debatir el planteo que hizo la defensa de los otros dos imputados, Ortega y Gil, quienes están en la mira por el delito de encubrimiento. Las defensas habían solicitado que se los desligue de la causa aplicando la herramienta de la excusa absolutoria, establecida en el Código Penal, y que apunta a desvincular de responsabilidades a amigos directos o familiares del imputado. Si bien la Fiscalía había solicitado un cuarto intermedio para analizar la prueba que presentó la defensa para justificar la aplicación de ese beneficio, el Ministerio Público, representado por la fiscal Claudia Salica y Roberto Ginsberg, se negó al planteo y le solicitó al juez que sea rechazado, al entender que el momento para realizar ese pedido es cuando el delito (encubrimiento) está comprobado, algo que, por el momento, se está en investigación (Ver recuadro). La defensa se opuso a la postura fiscal al indicar que el planteo debió hacerse en la audiencia anterior y no en la de ayer, que estaba prevista sólo para analizar la prueba a utilizar para determinar si la excusa absolutoria es posible.

Ante las diferencias de las partes, el juez le dio razón a la defensa y rechazó el pedido de la Fiscalía y, al hacerlo, se preguntó: "¿Vale la pena mantener la incertidumbre procesal de los imputados (Ortega y Gil) hasta tanto se desarrolle el transcurso de un juicio que puede estar supeditado a situaciones de solución alternativa de conflicto (juicio abreviado o probation), como nos pasa en causas y legajos de este mismo tipo?". Así, solicitó al Ministerio Público y a la defensa que, mientras se llama a otra audiencia, "dialoguen" y, así, "puedan llegar a una solución abreviada" sobre el apartamiento de Ortega y Gil. Pero, además, fue más allá al manifestar que "¿para qué vamos a esperar a todo el desarrollo de un juicio?, en el que se puede dar la hipótesis de plantearse una suspensión de juicio a prueba por parte del imputado Parisí". Si bien el Código Penal establece la probation no procede "cuando un funcionario público, en el ejercicio de sus funciones, hubiese participado en el delito", uno de los abogados de Parisí, Nasser Uzair había explicado que, en los hechos "no estaba ejerciendo su tarea de funcionario" ya que estaba en una relación privada.

Ante la negativa del juez, Fiscalía irá al Tribunal de Impugnación

La fiscal Claudia Salica adelantó que el Ministerio Público irá a la instancia superior, el Tribunal de Impugnación, para revertir la decisión del juez de Garantías, Matías Parrón, quien rechazó el planteo fiscal, sobre que la investigación penal preparatoria no es el momento para solicitar la excusa absolutoria a favor del funcionario judicial Juan Pablo Ortega y el médico Jorge Gil, en la mira por encubrimiento.

"Vamos a impugnar la medida. El Código Procesal Penal nos habilita a recurrir la decisión del juez porque no compartimos su criterio. Queremos que una instancia superior revise lo que ha resuelto". Además, la magistrada indicó que "vamos a seguir insistiendo que éste no es el camino y así lo marca la jurisprudencia. Este adelantamiento de una situación que se tiene que dar en otra instancia procesal no es la correcta".

Así, Salica aclaró que, por más de que el juez Parrón les solicitó a las partes que dialoguen e intenten buscar un acuerdo a través de una solución abreviada de este conflicto, "no vamos a tener ningún contacto con la otra parte". Además, explicó que, como el pedido al Tribunal de Impugnación se tramita con términos suspensivos, "no se va a poder llevar adelante ninguna otra audiencia" hasta que el planteo se resuelva en la instancia superior.

Fuentes ligadas a la Fiscalía indicaron que no descartan que el planteo ante el tribunal se realice hoy, a pesar de que el Código Procesal Penal les da tres días para sustanciarlo. Una vez presentado en la instancia superior, se deberá llevar adelante otra audiencia con el juez de Impugnación, en la que las partes presentarán su postura y el magistrado emitirá un fallo. Así, es un hecho que la causa que tiene en la mira a Mario Parisí, Ortega y Gil se extenderá en el tiempo.