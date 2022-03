Asumió el 10 de diciembre en una cartera sensible, atravesada por el impacto de la histórica crisis hídrica en los cultivos de la provincia. Se trata de Ariel Lucero, ministro de la Producción, quien manifestó ayer en el programa "A todo o nada", de Radio Sarmiento, que hay que avanzar, a través del diálogo, en dejar atrás el riego tradicional "a manto" o por inundación. No obstante, destacó que, "cuando la voluntad se acabe, seguramente tendrá que ser una exigencia para que los nuevos y viejos cultivos tengan sistemas de riego presurizado. No sé con qué mecanismo, si una ley u otra herramienta".

El funcionario también anunció un beneficio para aquellos que tomen un crédito para cosecha y acarreo, el cual consiste en la reducción a cero de la tasa de interés siempre que se destine lo ahorrado a la instalación de riego por goteo. Además, señaló que con su equipo están gestionando con Nación la reducción de las retenciones o derechos de exportación del vino y el mosto, que están en un 4,5 por ciento, o un aumento de los reintegros. Asimismo, habló de una "carencia" y una "falta de desarrollo de una política exportadora seria en San Juan". Por eso, remarcó que vienen trabajando para "poder lograr una planificación con cada sector" para "tener una proyección clara hacia dónde va la provincia con sus exportaciones".

En el marco de la sequía, Lucero describió el actual escenario al explicar que "el 85 o el 90 por ciento del consumo de agua lo tiene el sector productivo agropecuario, y lo está haciendo ineficientemente". De hecho, remarcó que, estimativamente, "el 75 por ciento de la superficie cultivada, unas 100 mil hectáreas, riega en forma tradicional e ineficiente". No fue lo único, dado que indicó que ese 75 por ciento "tiene una eficiencia de riego del 40 por ciento. Es decir, de 100 litros, 40 van a terminar en un kilo de uva o aceituna, por lo que 60 se pierden. Es un dato que nos obliga a trabajar mucho".

Por esos números, resaltó que "es inconcebible saber que tenemos un limitante en un recurso y hoy el 60 por ciento se pierde por no entrar en un sistema tecnificado como lo tienen hoy todos los países en la misma situación". El ministro de la Producción hizo hincapié en que "creo en el diálogo, en la información para entender la situación, en el compromiso y la interacción entre todos" que se viene dando en la llamada Mesa del Agua. Inclusive, expresó que "noto una gran voluntad de los productores de incorporar tecnología" y que "confío en que se pueda hacer en un gran porcentaje". En ese marco, dijo que "mediante la voluntad se puede avanzar mucho. Cuando se acabe, sin dudas que tendremos que pensar en alguna herramienta que nos permita tener un limitante". En ese marco, reconoció que "puede costar más el cambio en las producciones tradicionales, que hoy vienen acostumbrada a un riego, que no están con un costo energético, pero que lo vamos a tener que cambiar en algún momento por esta situación", en referencia a que los pronósticos indican que San Juan continuará con temporadas secas.

Al referirse a la línea de crédito para eficientizar el riego, el titular de la cartera productiva manifestó que, "así como decimos de una normativa que limite el uso en un determinado tiempo del riego de manera ineficiente, también se premiará a la gente que está comprometida, que hace bien las cosas y de manera correcta". En este último eje apuntó a un incentivo dentro de una línea de crédito. Es la de cosecha y acarreo, sobre la que recordó que tiene una tasa de interés del 19,5 por ciento, la que se reducirá a cero para "quienes tomen el préstamo e incorporaron o decidan incorporar riego presurizado". Hasta el momento, son 84 los productores que han tenido el OK del crédito, aunque aún no se ha hecho el entrecruzamiento de datos para determinar cuántos de ellos han decidido sumar riego por goteo, dado que lo pueden llevar a cabo durante el plazo de devolución de los fondos.

