Con el laboratorio de producción de aceite de cannabis medicinal funcionando en la provincia, y el primer lote de aceite que fue producido a fines del año pasado, sólo resta que el ministerio de Salud registre el medicamento dentro del vademécum para que comience a ser entregado a los beneficiarios que sufren epilepsia refractaria y forman parte de un padrón de inscriptos en este organismo. Así, el flamante presidente de la empresa Cannabis Medicinal Origen San Juan (CanMe), Gonzalo Campos, dijo que inició este proceso de registro el 26 de diciembre y sólo restan trámites administrativos para que el ministerio saque la resolución. Explicó que "próximamente lo vamos a tener al registro. Eso depende de la agilidad del sistema que maneja la parte estructural del ministerio de Salud. Creo que estamos a pasos de conseguir esto en los próximos 10 días". Por lo tanto, indicó que el siguiente paso será "poner día y horario" para que los pacientes asignados puedan adquirir el aceite.

Campos manifestó que cuando asumió dentro de la empresa, se encontró con cuestiones "que han quedado inconclusas o a medio camino después de un tránsito de cuatro años y con el obstáculo de la pandemia de coronavirus incluido, que sin lugar a dudas ha perjudicado no solamente a la sociedad del Estado, sino también a los inversores" que se encuentran instalados en el predio de 160 hectáreas y está ubicado en el departamento de Sarmiento.

Así, explicó que cuando se inauguró el laboratorio de producción en el hospital Julieta Lanteri en diciembre pasado, no fue "en consonancia con el registro del aceite que se elaboró". En ese sentido, remarcó la importancia de ese paso dado que es lo que permite que el medicamento pueda ser entregado a los pacientes. Por lo tanto, dijo que cumplir con este paso, significa que "el Ministerio de Salud, a través de una serie de requisitos que te solicitan, comprueba la trazabilidad del producto. De dónde viene y hacia dónde va. Todo eso son una serie de normativas que tienen que cumplimentar, porque si no lógicamente no será aprobado". No obstante, remarcó que "todo ese camino ya se ha transitado. Se le han llevado a los anexos correspondientes del equilibrio del producto y sólo falta que haya un despacho jurídico porque ya tiene el visto bueno del ministro y del secretario Técnico" de la cartera de Salud. Por lo que tener esto listo, llevará unos 10 días.

Análisis. El laboratorio de análisis de calidad está en el INTA. Allí son analizadas las muestras de productos de cannabis que son llevadas por miembros del Reprocann y empresas.

El presidente de CanMe señaló que una vez que salga el registro de Salud, la siguiente etapa será trabajar en la parte logística que implica llevar a cabo la entrega del medicamento. Así, indicó que "creo que los primeros productos los vamos a colocar en el Centro Sanitario Barassi, de la zona central 1. También pueden ser distribuidos a los hospitales". Para ello, detalló que ya tienen los "pacientes asignados" para recibir el aceite. La entrega se llevará a cabo en tandas de acuerdo al grupo etario al que pertenezca cada persona. Según registros, rondan alrededor de 100 personas que sufren de epilepsia refractaria, no poseen cobertura médica y están dentro de un padrón de la cartera sanitaria. En ese sentido, Campos detalló que no todos los pacientes consumen la misma cantidad de aceite por lo que, en esta primera tanda, lo que se va a distribuir son "unas 184 unidades" y que luego se irá produciendo en base a las necesidades.

Producción. Con el laboratorio de producción de aceite, San Juan completa un ciclo. Esto es porque la provincia cultiva, produce y procesa la flor de cannabis. La planta está en Hospital Julieta Lanteri.

El presidente del organismo dijo que otra de las situaciones con la que se encontró fue "una deuda de los inversores" ya que habían contraído compromisos en el pago del alquiler del predio. "Tenemos 5 inversores de los cuales, 2 de ellos ya están prácticamente al día. Los otros 3 están con una deuda importante. Aunque destaca uno, que es el que más mora contrajo. Ante esto, hemos establecido caminos de contacto para armonizar" la situación y de esta forma, "incentivar para que regularicen" sus pagos. Sin embargo, comentó que uno de los principales planteos que les hicieron los inversores fue la "imposibilidad de comercializar sus productos" aunque eso "escapa a la voluntad de la sociedad del Estado. Es la realidad política en otro escenario. Lo que más quisiéramos es que esto vaya evolucionando". Por eso, agregó que desde el organismo van a trabajar para que todo esto se resuelva.

CRONOLOGÍA

2019

Canme fue creada en septiembre de 2019, a través de una ley sancionada por la Cámara de Diputados. La norma previó la asociación del Estado con inversores privados.

2022

En diciembre de 2022 inauguraron el Laboratorio de Control de Calidad CANME-INTA. Esto se logró a partir de un convenio de cooperación e investigación entre ambos organismos.

2023

En diciembre del año pasado fue puesto en funcionamiento el Laboratorio de Producción de Cannabis Medicinal. En un principio, comenzaron con la elaboración del aceite.

TRES PREGUNTAS / Gonzalo Campos - Presidente de CanMe

-¿Cuáles son las perspectivas de la empresa a futuro?

-El objetivo de esta empresa no es solamente hacer un aceite para los pacientes que tienen epilepsias refractarias. La idea es que no tengamos un condicionamiento sino que trabajemos para otro tipo de enfermedades. Por ejemplo, enfermedades que tengan que ver con lo neurológico como el Alzheimer, enfermedades autoinmunes y otras tantas que están vinculadas con el dolor. También queremos ofrecer el medicamento para pacientes oncológicos terminales y que sufren de dolor. Pero eso será en una segunda etapa, con un aceite Full Spectrum, el cual tiene características diferentes al que estamos produciendo actualmente. Y en un futuro, la idea es poder comercializar los productos. En una tercera etapa, queremos incorporar cremas para la industria cosmética y para el dolor localizado.

-¿Tienen que hacer más inversión para salir al mercado?

-Con lo que tenemos podemos comercializar perfectamente dentro del ámbito local. La capacidad va a estar dada en la medida que los inversores nos proporcionen flores para que podamos realizar el aceite correspondiente. Hoy hay bastante capacidad, pero para que el laboratorio evolucione, tenemos que hacer una serie de inversiones más. Pero para eso también tenemos que sumar la aprobación de la ANMAT.

-¿Cuánto pueden tardar los trámites en ANMAT?

-Puede ser un año, pueden ser 15 meses. Eso depende del énfasis que el Gobernador ponga en este aspecto, de los esfuerzos que hagamos nosotros y de que nos acompañe la economía. Pero los trámites no se van a iniciar hasta que no tengamos el registro en Salud.