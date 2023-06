A solo 10 días haber perdido las elecciones, el intendente de Angaco, Carlos Maza, sacó un decreto con el que dispuso el traspaso de personal contratado a planta permanente. El número ascendió a 28 personas porque esa es la cantidad de vacantes con las que contaba el Ejecutivo municipal, según indica la resolución. La medida generó malestar en el intendente electo José Castro, con quien Maza mantiene fuertes diferencias, al punto que resaltó que la medida incumple con la ley de Responsabilidad Fiscal y de finalización de mandato. Dicha normativa indica que, nueve meses antes de abandonar la gestión, no se puede dejar como efectivos a empleados temporarios. Castro fue duro al indicar que, "si las acciones que ha llevado adelante Maza son infringiendo la ley, vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Si eso incluye eliminarlas, lo vamos a realizar".

No fue lo único, ya que también hubo un planteo por parte del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (SUOEM). Sin estar notificado de que la movida ya se hizo, el gremio había solicitado que, antes de hacer el traspaso, se produzca primero un mecanismo de ascenso del personal de planta y, luego, se cubran las vacantes que se generen.

La ley de Responsabilidad Fiscal fue sancionada durante 2018 y la misma establece, entre otros puntos, que "los gobiernos municipales, durante los tres últimos trimestres del año de fin del mandato, no pueden realizar incrementos del gasto corriente de carácter permanente". Esto es, no pueden incrementar su plantilla de personal, ya que implicaría un aumento en los recursos destinados a sueldo. La norma se sancionó para evitar complicaciones en los cambios de gestión, ya que ocurría que, antes de dejar su cargo, un intendente realizaba nombramientos que, luego, complicaba el gobierno del nuevo jefe comunal.

Según el decreto que firmó Maza, el nombramiento no va contra de la norma mencionada porque se trata de vacantes "que se han generado por renuncias o jubilaciones de antiguos agentes municipales". Además, "se trata de puestos que resultan esenciales para el correcto y normal desempeño de los servicios y tareas que brinda el municipio, tanto en el sector obrero y maestranza como en el sector administrativo y técnico". También sostiene que "la gestión municipal ha mantenido el correspondiente equilibrio fiscal, en base a una correcta y ordenada administración de los recursos".

Al ser consultado, Castro afirmó no estar al tanto y se mostró irónico al indicar que "no me extraña que Maza esté llevando adelante un procedimiento que no esté permitido por la ley. Todos los procedimientos que ha realizado en los tres años de mandato han rozado ese perfil". Además, dijo que el jefe comunal "anda buscando incumplir algo y lo que veo es que está empezando a jugar con la necesidad del empleado, porque todo contratado sueña y merece ser pasado a planta permanente". Así, sentenció que "Maza está gestionando en contra de la ley".

El pedido gremial apuntó a que primero se generaran ascensos entre el personal de planta para que, aquellos que ingresen, "lo hagan por la última categoría, la 15". Según el traspaso que realizó Maza, los nuevos agentes cuentan con categorías más altas, que van desde la 16, pasando por la 17 y hasta la 22 para los sectores de Obrero y Maestranza, Administrativo y Técnico.

Resultado electoral

La noche del 14 de mayo, Carlos Maza y José Castro salieron a festejar por las calles de Angaco. Ambos se declararon ganadores de la elección. No fue hasta el escrutinio definitivo en el que se confirmó que el exintendente se impuso por solo 74 votos sobre su rival, con quien compitió dentro de la misma subagrupación Vamos San Juan.