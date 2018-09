Votación. Las PASO nacionales son en agosto y las generales, en octubre. Si el Ejecutivo local adelanta los comicios, serán en la primera mitad de 2019. Tanto el Gobierno provincial como nacional analizan eliminar las primarias.

Sergio Uñac viene mostrándose proclive a eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), pero siempre ha aclarado que no ha tomado una definición. Fuentes del círculo íntimo del Gobernador señalaron que considera que, para borrarlas del mapa local, es necesario un gran acuerdo político con todos los sectores. El oficialismo sólo podría sacar las internas del Código Electoral provincial si primero deroga o modifica una ley que impone un plazo para tocar dicho cuerpo normativo, el cual ya está vencido. Esa modificación debe hacerse con una mayoría especial en la Cámara de Diputados, en la que el PJ y sus socios tienen amplia mayoría, pero cuando se retocó el Código Electoral para despegar lo máximo posible las elecciones locales de las nacionales hubo fuertes cruces con la oposición.



"Dadas las condiciones actuales, las PASO siguen", fue la frase que Uñac lanzó en su entorno, no sin antes aclarar que para eliminarlas hace falta el mencionado acuerdo político, amplificado a todos los sectores, indicaron las fuentes, quienes agregaron que está a favor de sacarlas. En una entrevista en Radio Sarmiento había manifestado que las primarias cumplieron una etapa y que la idea sería simplificarle las cosas a los sanjuaninos.



El impedimento para borrar las PASO es la ley 613 N de 1999. La norma prohíbe modificar el sistema electoral dentro del plazo de 18 meses "previos al acto del comicio que deba regir". Dicho lapso se venció en abril, cuando el oficialismo estiró los tiempos para que, si así lo decide, los comicios provinciales se realicen en el primer semestre del año que viene, mientras los nacionales se desarrollen en la segunda mitad (ver datos). Además, la 613 N es una ley decisoria, un tipo especial de norma que necesita de una mayoría calificada (dos tercios) para aprobarse y, por ende, para eliminarse. En ese marco, cobra sentido la necesidad del "gran acuerdo político" que se escuchó en el uñaquismo.



¿La solución? Derogar dicha ley o cambiarla, reduciendo el plazo de 18 meses, cosa que permita realizar una sesión para sacar las primarias.



La utilidad de las PASO viene siendo cuestionada, sobre todo porque la mayoría de los partidos no definen sus candidatos bajo dicho mecanismo sino a través del consenso. Así, han perdido su valor y se han transformado en una encuesta. No sólo eso sino que llevar adelante un comicio tiene un costo elevado tanto para el Gobierno como para las propias fuerzas políticas. Y si bien el nivel de concurrencia de los electores se asemeja al de las elecciones generales, donde se eligen a los ganadores, lo cierto es que muchos manifiestan su descontento a la hora de ir a las PASO para definir al postulante de un partido, cosa que no todos tienen en claro.



Inclusive el Gobierno nacional viene evaluando la posibilidad de sacar las primarias.



En el escenario local, si bien Uñac no ha soltado prenda, viene sonando que adelantará las generales provinciales a mayo del año que viene. Y el reloj sigue corriendo. Si no se eliminan las primarias, estas deben celebrarse en un plazo no inferior a los 60 días, es decir, desde marzo hacia atrás. Y estas últimas deben ser convocadas por el Ejecutivo "con una antelación no menor a 100 días de la fecha de realización de las mismas". Así las cosas, si las PASO fueran en marzo, deben ser convocadas entre fines de noviembre y principios de diciembre.

Realización de las elecciones

El oficialismo estiró el plazo máximo de realización de las elecciones generales, de 120 a 200 días antes de la finalización de los mandatos de las autoridades. Esto le permite al Gobierno despegar al máximo los comicios provinciales de los nacionales.

Rechazo a las PASO nacionales

Luego de que trascendiera que el macrismo también evalúa sacar las PASO nacionales, DIARIO DE CUYO realizó una encuesta en su página web. Participaron 3.790 lectores, de los cuales, 2.786 (73,5 por ciento) estuvieron a favor de eliminar las primarias.