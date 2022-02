"Es una mentira total", resaltó el diputado y presidente del Pro, Enzo Cornejo, sobre las declaraciones del alcalde chileno de Vicuña, Rafael Vera Castillo, quien había dicho que el expresidente Mauricio Macri le había pedido a su entonces par del país trasandino, Sebastián Piñera, que no avanzara con el Túnel de Agua Negra para no darle el "triunfo a San Juan", con el fin de que los recursos fueran a beneficiar a Mendoza. "Es un absurdo", destacó por su parte Fabián Martín, intendente de Rivadavia y vice de Producción y Trabajo. "No es cierto y no me parecen serias las declaraciones", dijo el titular de la UCR, Horacio Tello. Así, referentes de Juntos por el Cambio (JxC) se mostraron en contra de las manifestaciones de uno de los alcaldes de la Región de Coquimbo.

Vera Castillo lanzó la frase durante su visita a San Juan en el marco de un encuentro de integración binacional. El alcalde chileno dijo que maneja esa data, la cual surgió de una conversación de parlamentarios de la región trasandina con el presidente Piñera, quien les "entregó esa información". Además, destacó que "soy responsable de lo que digo", como para remarcar la importancia y las implicancias de sus manifestaciones.

Las repercusiones no tardaron en llegar. Cornejo resaltó que "durante la gestión de Macri, en la que se trabajó con los equipos técnicos del Gobierno provincial, las trabas estuvieron siempre del lado chileno". La referencia fue a que desde el Gobierno central del país trasandino había salido un informe que indicaba que la obra tendría un sobrecosto del 60 por ciento, debido a que no se habían tenido en cuenta "cuestiones geológicas" en la perforación de la montaña, lo que fue refutado por la gestión uñaquista. Sumado a que fue Chile el que renunció a su parte del crédito de 1.500 millones de dólares que había dispuesto el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para su financiamiento. El titular del Pro local expresó que "le pido autocrítica y responsabilidad a Vera Castillo. Macri gobernó cuatro años y el tema del túnel viene con idas y vueltas desde hace muchos años sin lograr un avance concreto".

Por su parte, Martín calificó a las definiciones como "ligeras, muy livianas, sin poder comprobarlas y que no tienen ningún sentido". Además, el intendente de Rivadavia recordó que el entonces presidente Macri visitó San Juan, en octubre de 2016, para participar del acto de la precalificación de empresas de cara a la licitación para el Túnel de Agua Negra, en lo que fue una señal de apoyo.

La fase de precalificación de empresas fue lo último que se hizo, dado que luego salió a la luz el informe del gobierno central trasandino que indicaba que la obra tenía un valor mayor al 60 por ciento, cuya discusión frenó el llamado a licitación.

Por su parte, Tello, presidente radical electo para completar el mandato del fallecido Antonio Falcón, destacó "algún sesgo ideológico" en las definiciones del alcalde chileno, teniendo en cuenta que el vecino país será presidido por Gabriel Boric, de la izquierda. Vera Castillo y otros 10 alcaldes les manifestaron su respaldo al flamante jefe de Estado nacional, que asumirá el 11 de marzo. De hecho, el alcalde de Vicuña manifestó que le planteará a Boric que es necesario que los vínculos entre Argentina y Chile se profundicen a través del Túnel de Agua Negra.

El diputado nacional y líder de JxC a nivel local, Marcelo Orrego, fue consultado por el tema, pero quedó en devolver el llamado y no lo hizo. Por su parte, el legislador local Gustavo Usín, presidente de Actuar, no contestó los llamados de este medio.

Juntos por el Cambio

FABIÁN MARTÍN - Producción y Trabajo

"No lo creo. Y no veo que un presidente vaya a estar haciendo esas cosas. No tiene sentido lo que dice el alcalde chileno. Es un absurdo. Me parecen declaraciones ligeras. Es imposible pinchar un proyecto por esas mezquindades".

ENZO CORNEJO - Pro

"Noto una irresponsabilidad del alcalde de Vicuña el hecho de considerar que el túnel se frenó por el pedido de un expresidente que hace dos años no está. Es tratar de encontrar los peros y hasta el "Ah, pero Macri..."".

HORACIO TELLO - UCR

"No creo que Macri haya dicho eso. Hay un tono ideológico en las declaraciones del alcalde de Vicuña. No me parecen serias esas manifestaciones. Es como que si quisieran culpar al expresidente de todas las cosas".