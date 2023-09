La entrega de 788 casas del barrio Las Pampas, en Pocito, destinadas a familias damnificadas por el terremoto de enero de 2021, sirvió de marco para que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, se metiera en la campaña de cara a las elecciones del 22 de octubre. Frente a un grupo de beneficiarios, el mandatario nacional fue claro al manifestar que, "cuando llegue la hora de votar, para que todo esto siga ocurriendo, hace falta que Sergio Massa sea presidente". Además, sin mencionarlo, criticó al candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, al sostener que "ningún problema se resuelve sacando al Estado del medio como algunos pregonan". No fue el único que habló de política, ya que el Gobernador y candidato a senador por Unión por la Patria (UxP), Sergio Uñac, dijo que "hay algunos que están sembrando que el Estado no es necesario, que hay que achicarlo y, si es posible, hay que apretarlo o cerrarlo. Sin la presencia del Estado, hubiese sido imposible acudir ante la emergencia de un terremoto como lo hacemos ahora". Con el barrio Las Pampas, Nación y provincia completaron el 92 por ciento de las 1.768 viviendas destinadas para damnificados del sismo. Queda el Barrio El Jagual, en Pocito, de 143 unidades, que está casi listo y en el Gobierno esperan finalizarlo antes de diciembre.

La entrega de casas fue un compromiso del Presidente, quien, a horas del terremoto, se hizo presente en la provincia y aseguró una solución habitacional para los damnificados. Entre los barrios entregados se encuentran los complejos Sierras de Marquesado e Ingeniero Céspedes, ubicados en Rivadavia, con un total de 837 viviendas.

Al ser casi 800 las familias que será relocalizadas al barrio Las Pampas, Marcelo Yornet, titular del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), indicó que el traslado comenzará hoy con 300 beneficiarios, mientras que entre mañana y el jueves se completará la entrega efectiva.

Según el cronograma electoral, la campaña arrancó el sábado, por lo que la entrega de casas sirvió de marco para que los funcionarios dieran mensajes con el objetivo de convencer al electorado de que el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, tiene que ser el próximo presidente. El primero que hizo referencia a ese punto, con críticas al candidato libertario, fue el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti. El alfil del Presidente dijo que "hay algunos que creen que todo lo soluciona el mercado y quienes estamos acá tenemos la firme convicción de que el acceso y la igualdad de oportunidades las garantiza el Estado, cuando hay un gobierno que piensa que todos los argentinos tenemos que ser de primera". En esa línea, el gobernador Uñac dijo que "el Estado tiene que estar para igualar oportunidades, para determinar necesidades y convertirlas en derecho".

Recorrida. El presidente Alberto Fernández y el gobernador Sergio Uñac recorriendo tres casas del barrio Las Pampas junto a las familias beneficiadas.

Al dar su discurso, Fernández no dudó en pedir el voto a favor de Massa, al indicar que "cuando llegue la hora de votar acuérdense lo que pasamos, acuérdense lo que transitamos; miren al futuro con optimismo y acompáñennos. Les pido a todos los sanjuaninos y sanjuaninas que por favor no se olviden de la patria y no se dejen llevar por el canto de sirena de nadie". Además, remarcó que "el futuro está en lo que dice Massa, hacer un gran gobierno de unidad nacional. Ya es hora de unirnos todos". Y, por eso "les pido que no cambiemos el rumbo de la Argentina, que sigamos progresando".

A su vez, fue crítico con Milei. Sin nombrarlo, indicó que "no somos negacionistas ni de la situación económica; ni el cambio climático; ni la dictadura que vivió está patria; negacionistas son otros, los que hablan de libertad". Incluso, dijo que "tampoco somos parte de una casta, la casta verdaderamente protegida es la casta económica argentina, que posterga el desarrollo del país para seguir concentrando el ingreso y la riqueza en unos pocos. Contra esa casta hay que pelear".

Convenios

Los intendentes Romina Rosas, de Caucete; Armando Sánchez, de Pocito; y Rubén García, de Rawson, firmaron convenios con Nación para acceder al Crédito Condicional para Proyectos de Inversión del Programa de Mejoramiento de Barrios (Promeba V).

El hogar tras la desesperación

"Vivimos desesperación porque no sabíamos qué hacer. Estábamos dentro de casa. Cuando salimos, se cayó todo", relató Fernanda Muñoz (27), quien, junto a su marido Nicolás (28) y sus dos pequeñas hijas Keila (9) y Nicole (7), cumplió el sueño de tener su propia casa.

Si bien esa noche la joven familia vio cómo perdía todo en un instante, lo más duro aún estaba por venir. "Estuvimos viviendo en el campo dos meses, hasta que nos llevaron una carpa. Con el tiempo, pudimos hacer una pieza en la que estuvimos viviendo hasta ahora", indicó Fernanda. "Estábamos en pandemia, por lo que todavía era más complicado, ya que no podíamos acercarnos a la gente. La pasamos feo, pero nos colaboró mucha gente", comentó Nicolás con una mirada emocionada al ver su futuro hogar en el Barrio Las Pampas. "Pasamos de todo, pero, ahora, estamos muy felices porque nos van a entregar nuestra casa" finalizó Fernanda.

"Ahora vamos a estar bien"

La historia de la familia de Belén Puebla no está lejos de ser parecida a la de las otras 788 que perdieron su casa. "Después del terremoto, al mes y medio, vino la creciente y nos destruyó la mitad de la villa y muchas familias perdieron todo".

Belén debió salir adelante con sus trabajos de limpieza y lo que cobra con la pensión de su marido para atender a sus tres hijos menores de edad, luego de perder lo poco que le quedaba tras haber sufrido el terremoto y la inundación.

En estos años, estuvieron viviendo en un módulo habitacional que les proporcionó el Gobierno y contó que "estábamos tranquilos porque sabíamos que no se iba a caer, pero, a la misma vez, era muy chiquito para una familia como la nuestra, pero nos acomodamos". Con su nuevo hogar del IPV, Belén destacó que, "cuando entremos a nuestra casa, se nos va a llenar la cabeza de preguntas por la emoción. Lo que sé es que vamos a estar mejor y bien".