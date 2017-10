Un mismo espacio: Frente Somos San Juan 1País. Pero distintas miradas sobre algunos temas. El rawsino Mauricio Ibarra, que encabeza la lista de Senadores y Carlos Munisaga la de Diputados, no coincidieron en cinco de los diez temas que DIARIO DE CUYO puso sobre la mesa para que tomen posición los candidatos.

Ibarra y Munisaga coincidieron en que están en contra del aborto, que no votarían la suba de la edad jubilatoria, que les parece bien elevar las penas en los delitos más graves. También tuvieron miradas iguales al opinar que no hay que bajar la edad de imputabilidad y que Nación debe intervenir en la cuestión del Fondo del Conurbano.

Pero las diferencias aparecieron con otros cinco temas. Em el caso de reforma laboral, mientras que Ibarra fue por el no rotundo, Munisaga opinó que "la apoyaría siempre y cuando no afecte los derechos de los trabajadores". En tanto que sobre despenalizar el consumo de marihuana, el exintendente de Rawson fue por el no y Munisga optó por argumentar que "no tiene sentido seguir criminalizando la tenencia para consumo personal".

Otro de los temas en que mostraron miradas opuestas fue en la idea de que el 11 de septiembre sea feriado nacional en homenaje a Sarmiento: Ibarra no se mostró a favor, mientras que Munisaga sí. Sobre la consulta de si ¿apoyaría un proyecto para ponerle límite a las importaciones? El exjefe comunal fue por el no y el primer candidato en la lista de diputados dijo que sí.

Por último, ante la consulta si ¿impulsaría un proyecto a favor de la boleta única electrónica?: Ibarra fue por el no y Munisaga explicó que apoyaría una postura intermedia, "la programación del sistema y la forma en la que aparecerán las opciones en pantalla debe ser verificada por los partidos políticos".