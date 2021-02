En tiempo récord, sólo cinco días de negociación, la gestión uñaquista logró cerrar un acuerdo salarial con sus trabajadores. El aumento alcanza el 50 por ciento, cifra en la que está incluida la compensación que los gremios solicitaron por el desfasaje de sus salarios con la inflación del año pasado. Es que en 2020, el aumento de los sueldos llegó al 16 por ciento promedio y la suba de precios finalizó en 36,1 por ciento. Con ese punto acordado, desde el Ministerio de Hacienda, que conduce Marisa López, hicieron una propuesta que no dejó mucho margen a la negociación. Con el sueldo de marzo los trabajadores recibirán un incremento del 30 por ciento en el valor índice para docentes y en el básico para estatales, luego en mayo habrá una suba del 7 por ciento, 6 por ciento en julio y un 7 por ciento en octubre, completando así el 50 por ciento acordado. Además, las partes definieron una instancia de revisión en julio, en el que se evaluará el avance de la inflación.



Desde la cartera contable destacaron el acuerdo logrado con los sectores gremiales e indicaron que la propuesta es relevante, si se tiene en cuenta el marco de pandemia en el que se encuentra la provincia y el país. En esa línea apuntaron que la provincia cuenta, para este ejercicio, con un panorama claro en sus finanzas, gracias a que en el 2020 tomó medidas de contención del gasto, no se endeudó y no utilizó los recursos disponibles en el Fondo Anticíclico. Así, tuvo un fin de año con cuentas equilibradas.



Por otro lado, según indicó López, la gestión uñaquista se había comprometido a hacer el esfuerzo para cumplir con las pautas que marcó la administración de Alberto Fernández, esto es, asegurar que el sueldo de los trabajadores no pierda frente a la inflación. Además, la funcionaria ya había adelantado que correspondía que los salarios de los agentes estatales debían ser compensados por el desfasaje que percibieron el año pasado. Con ese parámetro, la provincia debía aumentar un 20 por ciento por el 2020, más un 30 por ciento por la suba de precios estimada para este 2021. Así, López explicó que, la propuesta del 50 por ciento de aumento "contiene lo que veníamos expresando desde hace varios días, que es necesario recuperar los salarios que se habían depreciado y que no pierdan frente a la inflación".



La cartera de Hacienda tuvo ayer una jornada maratónica. Por la mañana se reunió con los gremios docentes de UDAP, UDA y AMET; por la siesta mantuvo un encuentro con los estatales encabezados por UPCN, Viales, ATE, ATSA y SOEME, y por la tarde fue el turno del sector de la Salud: Sindicato Médico y ASPROSA. Luego, a la noche, volvió a reunirse con los docentes.



Sobre el acuerdo, el secretario General de UDAP, Luis Lucero, indicó que "es un acuerdo global que incluye la recuperación y el incremento previsto para este año", mientras que destacó la instancia de revisión "prevista para la primera quincena de julio para evaluar el avance de la inflación". En el caso de los docentes, Lucero explicó que el cálculo del incremento se hace sobre el valor índice del salario docente, mientras que el ítem E66, antigüedad, también sufrirá incrementos en la misma medida que lo acordado. En el caso de UPCN, su titular, José "Pepe" Villa, sostuvo que "nosotros queríamos que exista un monto extra en febrero, pero el Gobierno nos indicó que no se puede. Podemos no estar conformes, pero el acuerdo está cerrado". Para el sector de Viales, Omar Cortés, dijo que "es una muy buena propuesta y nosotros hemos aceptado. Más si se tiene en cuenta lo que estamos viviendo".

Aumento

30 Es el porcentaje de suba que tendrán los trabajadores del Estado con el sueldo de marzo. Esto es, que lo verán reflejado en abril.

Docentes

18.70 Es la cantidad de trabajadores docentes que tiene la provincia. La mayoría de ellos, unos 10 mil, están afiliados el gremio de UDAP.

Inflación

Nación estimó una inflación del 30 por ciento para este año, mientras que consultoras privadas hicieron cálculos más elevados. El año pasado, el Índice de Precios al Consumidor, que publica el INDEC, cerró en 36,1 por ciento. El acuerdo salarial fue del 16 por ciento promedio.