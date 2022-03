El trabajo político departamental en un año preelectoral sacó a la luz una interna dentro del Partido Justicialista (PJ) en un distrito clave que le es esquivo al frente oficialista. El concejal peronista de Santa Lucía, Marcelo Cerdera, criticó la conducción del presidente de la Junta Departamental, a cargo de Lucio González, de cara a las próximas elecciones. El edil fue categórico al indicar que hay un error "en la estrategia". Así, dijo que "se tiene que cambiar la metodología de trabajo" si se quiere ganar la intendencia, ya que, "si creemos que haciendo lo mismo vamos a tener otros resultados, vamos perdidos". Además, fue duro al afirmar que "hay que desterrar para siempre que el peronismo en Santa Lucía sólo sirve para asistencialismo", en un claro mensaje hacia el titular de la estructura partidaria, quien, a su vez, es el secretario de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia. Al ser consultado, González cuestionó a Cerdera por "buscar posicionamiento hablando mal de los propios", por fuera del espacio, lo que, según el funcionario, son actitudes que son parte "de la vieja política".

El oficialismo provincial lleva tres derrotas consecutivas en Santa Lucía.

Las definiciones de ambos dirigentes surgieron por los movimientos de otro partido que integran el Frente de Todos. Es que, luego de afirmar que busca tener presencia en Rivadavia, lo que también produjo críticas a la Junta Departamental (Ver recuadro), el presidente del bloquismo, Luis Rueda, confirmó que la fuerza política buscará el mismo objetivo en Santa Lucía con Juan Gabriel Sancassani, flamante titular de la Dirección de Defensa al Consumidor. El titular del partido de la estrella indicó que "la idea, con Juan, es llevar una propuesta de Santa Lucía, que sea un proyecto para el departamento". La frase confirma que el bloquismo tiene una estrategia clara para las próximas elecciones, en dos distritos en los que la coalición oficialista no es gobierno. Bajo esa línea, este medio consultó a los referentes departamentales del PJ, como el presidente de la Junta y el concejal, que es vice primero en el legislativo municipal. Ambos no se mostraron molestos por la movida bloquista, aunque Cerdera criticó a González al indicar que el partido de la estrella "hace un trabajo con tiempo suficiente para lograr su objetivo", mientras que el PJ de Santa Lucía "debería haber empezado a salir, a imponerse, luego de las elecciones legislativas". Además, reafirmó que "se trata de estrategias" políticas porque, "si aplicamos la misma fórmula, vamos a tener los mismos resultados", en referencia a las derrotas en 2011, 2015 y 2019 a manos de Marcelo y Juan José Orrego.

Así, Cerdera indicó que lo ha manifestado dentro de la Junta Departamental, planteo que González niega. El referente de PJ de Santa Lucía sostuvo que "a todos los miembros de la Junta les pedimos opinión, pero hay algunos que sólo opinan en los medios". Así, indicó que las estrategias políticas surgen por consenso de los integrantes del espacio. Además, dijo que le llama la atención las declaraciones del concejal, ya que, "desde las elecciones de 2015, el espacio ha crecido 7 por ciento. Evidentemente el trabajo ha sido bueno". Sobre el cuestionamiento al trabajo político, González sostuvo que "desde la Junta hacemos una tarea mucho más amplia".

Al final de 2023, habrán pasado 12 años desde el último gobierno peronista en Santa Lucía, sumado a que el actual jefe comunal tiene chances de repetir en el cargo.

Críticas a la Junta Departamental de Rivadavia

Raúl Alonso, referente del PJ en Rivadavia, salió a criticar la tarea de la Junta Departamental que conduce Ruperto Godoy. El dirigente cuestionó al exsenador al indicar que "no está midiendo los tiempos para llevar adelante una construcción en Rivadavia. No tiene claro lo que necesitamos". Así, afirmó que "estoy trabajando en los distintos circuitos, realizando un proceso de construcción, que es lo que la Junta no está haciendo".

Incluso, Alonso destacó que Godoy "está llevando adelante ateneos para discutir el acuerdo del Gobierno nacional con el FMI, cuando todo el mundo ya entiende y está trabajando en el tema territorial y político, como es el caso de Luis Rueda y Francisco Guevara", por lo que sentenció que "la agenda de Ruperto no es la agenda de Rivadavia".

Al igual que Santa Lucía, el distrito del Oeste del Gran San Juan no pertenece al Frente de Todos, por lo que los integrantes de ese espacio buscan tener figuras de peso para competirle a Juntos por el Cambio. A diferencia de suelo santaluceño, en Rivadavia habrá una renovación obligada en la Intendencia, ya que Fabián Martín no puede repetir en el cargo. Así, desde el Frente de Todos entienden que se abre una puerta para competirle de par a par a la oposición.

En esa línea, el que dio el primer paso fue el presidente del bloquismo, Luis Rueda, quien indicó que buscará consolidarse como referente y no descartó ser candidato para las próximas elecciones "si me lo piden". Si bien desde el peronismo afirmaron que hay figuras que pueden competir, como es el caso de Alonso, Marcelo Delgado y el concejal Leonardo Lorenzo, también surgió el nombre de Francisco Guevara, actual secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable y exdiputado nacional, quien afirmó que "siempre he trabajado políticamente en Rivadavia".

PROTAGONISTAS

> MARCELO CERDERA - Concejal de Santa Lucía

"Tenemos que desterrar para siempre que el peronismo sólo sirve para hacer asistencialismo en Santa Lucía. Tenemos que apuntar a zonas en las que todavía no podemos hacer pie porque en los otros barrios ya sabemos el cupo de votos que tenemos".

> LUCIO GONZÁLEZ - Presidente de la Junta Departamental

"Llama la atención que Cerdera manifieste eso cuando no lo ha expresado en las reuniones de la Junta. Trabajamos para que un compañero o compañera llegue a la Intendencia. A todos les pedimos opinión, pero hay algunos que opinan sólo en los medios".