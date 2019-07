Visita. En agosto de 2018, Miguel Ángel Pichetto llegó a San Juan en el marco de la reunión del interbloque peronista Argentina Federal. Hasta ese entonces, el Senador se presentaba como uno de los principales opositores a Macri.

Su designación como precandidato a vicepresidente de Mauricio Macri convulsionó el escenario político nacional y en un rol de tejedor de acuerdo para sumar voluntades, logró incorporar a Marcelo Orrego dentro del frente oficialista nacional Juntos por el Cambio. Se trata de Miguel Ángel Pichetto, quien llegará mañana a San Juan en el marco de la campaña electoral de cara a las elecciones de agosto y octubre. Según indicaron fuentes del PRO sanjuanino, el senador arribará a las 9.30, vía aérea, junto al diputado por ese espacio, Eduardo Cáceres. La visita coincidirá con el arribo del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, quien participará de la firma del contrato por la construcción del dique El Tambolar (Ver página 4), acto del que no se descarta que Pichetto sea parte. Así, la jornada se presentará teñida por la política, ya que el gobernador Sergio Uñac luego participará del encuentro que el candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, encabezará en Buenos Aires con los mandatarios provinciales.



De acuerdo a los que indicaron las fuentes, lo primero que hará Pichetto es saludar a Uñac para cumplir con la costumbre de respetar al jefe territorial. Pero además, se trata de un referente del peronismo que, a pesar de estar en la vereda de enfrente, por estar alineado con Macri, mantiene un buen vínculo con el mandatario local. Tras ese encuentro, el senador se trasladará a Santa Lucía para reunirse con el intendente Orrego. Se espera que, junto al precandidato a diputado nacional, haga el anuncio de la remodelación de la plaza de ese departamento, ya que parte de los fondos necesarios para encarar las tareas saldrán de las arcas nacionales.



Pichetto ya tuvo palabras de apoyo para con el jefe comunal. Horas después de que sea ungido como candidato a vicepresidente por Macri, el senador levantó el teléfono y convenció al presidente de Producción y Trabajo para que se sume al espacio. Es que el santaluceño y su equipo debatían entre alinearse con el ahora ex frente Cambiemos o ir solos, sin una candidatura presidencial. Tras ese llamado, el legislador dialogó con DIARIO DE CUYO y disparó que, con el resultado de las elecciones provinciales en las que el intendente obtuvo el 33,91 por ciento de los votos, "Orrego es la figura más promisoria de San Juan después del Gobernador".



La dupla Pichetto-Frigerio se presenta como la pata peronista estelar dentro de Cambiemos. Incluso, ambos han encabezando la gira de campaña por las distintas provincias, con el objetivo de captar el voto de ese sector que no se encuentra representado por la lista Fernández- Fernández. El hasta hace poco presidente del bloque justicialista de la Cámara Alta y el titular de la cartera del Interior ya hicieron pie en La Rioja la semana pasada mientras que el domingo fue el turno de Salta. La agenda proselitista los pondrá mañana en San Juan.



Por el lado del Frente de Todos, Fernández mantendrá una reunión con los gobernadores peronistas, a la que asistirá Uñac. Según confirmó este último, la cita será alrededor de las 13 y si bien hasta el momento se desconoce el lugar, no se descarta que la cumbre sea en la sede el PJ Nacional.



La tercera provincia



San Juan es el tercer distrito que visitarán Miguel Ángel Pichetto y Rogelio Frigerio, tras el armado de las listas para las elecciones. Antes lo hicieron en La Rioja y Salta. Luego se espera que viajen a Río Negro, Entre Ríos, Tucumán y Chaco.



Remodelación



El intendente de Santa Lucía, Marcelo Orrego, presentó en abril el proyecto de renovación de la plaza. La obra tendrá más espacios verdes, nueva iluminación y un playón para actos. La inversión estimada asciende a los 20 millones de pesos.