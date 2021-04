La delegación local de Vialidad Nacional, que conduce Jorge Deiana, tiene todo listo para que en este semestre se llame a licitación de un tramo de la Ruta 40 Norte hacia Jáchal. Se trata del sector más afectado por las lluvias de principio del mes pasado, cuyas crecidas, incluso, llegaron a degradar parte del pavimento. En total serán unos 36 kilómetros de distancia, de los cuales, unos 30 se harán a nuevos con una inversión de 3.000 millones de pesos que pondrá la Nación. El resto será reparado con otro aporte de la administración central de 200 millones. Las tareas de pavimentación no serán lo único, ya que la repartición también encaró obras de arreglo de defensas y barreras de contención ante futuras crecidas, las que van desde la zona de Matagusanos hasta Niquivil, en Jáchal.

La confirmación de las obras llegó de parte de Deiana, quien indicó que el avance del proyecto quedó ratificado en la visita que el administrador General de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta, hizo a fines del mes pasado a San Juan. El alfil de Alberto Fernández mantuvo un encuentro con el gobernador Sergio Uñac, con quien firmó una serie de convenios, entre los que se encuentra la construcción del segundo puente de Albardón, junto con un nuevo ingreso al departamento, y el arreglo del tramo más dañado de la Ruta 40 Norte. Con el OK, la administración central espera llamar a licitación en este semestre para luego hacer la adjudicación y que las tareas arranquen lo antes posible. Al tratarse de trabajos complejos, se estima que la ejecución demandará unos 30 meses. Sobre la necesidad de llevar adelante la licitación, la adjudicación y el inicio de obra, Deiana dijo que "lo que se busca es que, a futuro, dejen de existir problemas con las lluvias".

El titular local de la entidad nacional indicó que "el tramo entre Talacasto y San Roque se ha dividido en cuatro secciones porque es una ruta muy larga y con problemas muy graves como para hacer un trabajo único". Así, explicó que "las mejoras comenzarán en lo que se denomina la Sección 3, entre la localidad de Adán Quiroga hasta Tucunuco, aproximadamente, ya que es la zona más afectada por las tormentas" (ver infografía). Además, sobre los trabajos a realizar manifestó que "la ruta va a ir más alta y pasará de los 6,30 metros a 7,30 metros". El costo es de 3.000 millones de pesos. Por otro lado, indicó que se mantendrá el esquema de carriles, ya que "el transito medio diario anual no alcanza a cubrir una expectativa de hacer una calzada de dos carriles en un sentido y dos carriles en el otro". Deiana también indicó que, en la firma de convenio con Uñac, Vialidad Nacional aprobó el desembolso de 200 millones extra para "incorporar 6 kilómetros que van desde el puesto de Vialidad Nacional hasta Adán Quiroga, en lo que se denomina obra de emergencia. Ahí habrá una reparación de la calzada existente a través de una licitación que esperamos sacar este mes".

Para que no existan problemas con las lluvias mientras se encaran las tareas previstas sobre la ruta, el funcionario dijo que ya están lanzadas las licitaciones para recomponer las defensas. "Vialidad Nacional va a contratar horas máquina, más trabajos que se harán por administración, con equipos propios que tiene la repartición. Eso es de inmediato porque va a permitir que, para la próxima temporada de lluvias, si precipita mucho, eso no genere complicaciones en la Ruta 40 y que no se corte, como pasa ahora", dijo Deiana. Esas obras de defensa abarcan todo el tramo de la Ruta 40 Norte, desde Matagusanos, en Ullum hasta Niquivil, en Jáchal.

Otro sector

Gracias a un convenio interadministrativo, el tramo de la Ruta 40 correspondiente a Albardón estará a cargo de la comuna, que llevará adelante los arreglos necesarios. En el caso de la zona de Matagusanos, donde se construye el futuro Penal, la provincia hará las refacciones.