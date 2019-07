Referente. El candidato a legislador nacional por Juntos por el Cambio, Eduardo Castro (segundo desde la derecha), estuvo en la primera fila de autoridades en el acto partidario en Parque Norte, Buenos Aires.



El lanzamiento a nivel nacional del Frente Juntos por el Cambio, que incluyó el miércoles una cumbre en Buenos Aires, dejó una particularidad para los referentes de ese espacio en San Juan. El único que participó fue el presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) y precandidato a legislador nacional, Eduardo Castro, mientras que el referente de la lista Con Vos, Marcelo Orrego, no fue de la partida, indicaron fuentes calificadas. Tras la cumbre, el líder del radicalismo dijo ser la persona más representativa de la administración macrista para la contienda de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 11 de agosto. Además, resaltó que es un "defensor del cambio", lo que usará como eje de campaña.

Al encuentro de Parque Norte participaron más de 400 personas entre los que se encontraron candidatos a diputados y senadores de todo el país, así como los jefes de campaña de cada distrito. Fue clave, ya que se trató de una reunión política con las principales espadas del macrismo y que cerró el propio Presidente. Desde San Juan fue Castro, mientras que las fuentes indicaron que Orrego fue invitado, pero no asistió. Este medio intentó comunicarse con el jefe comunal para conocer por qué no viajó, pero no atendió los llamados.

Sin críticas contra el santaluceño, el legislador radical marcó diferencias con su competidor en la interna al decir que "defiendo la gestión del Presidente con convencimiento. Tengo el compromiso de defender el cambio". Por eso, consideró que es la persona más representativa en cuanto a la sintonía con Nación.

En las elecciones locales, Orrego planteó diferencias con el macrismo al punto que le modificó el nombre al Frente Cambiemos y trató de despegarse de la figura presidencial. Para las legislativas nacionales, el intendente de Santa Lucía se sumó a la coalición luego de la invitación tras un llamado del precandidato a vicepresidente, el peronista Miguel Ángel Pichetto. En la visita que el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, realizó hace una semana, el santaluceño ratificó un pensamiento que ya había adelantado a este medio: no regresar al pasado kirchnerista. Inclusive, en una entrevista en Radio Sarmiento había reconocido virtudes a la gestión macrista, sin dejar de marcar críticas constructivas sobre ciertas políticas y medidas. De hecho, en el laboratorio de Orrego, y en el Pro local, apuestan a que muestre cierta autonomía dentro de la alianza.

Por su parte, el radical se ha mostrado como "un defensor del cambio", como los voluntarios del macrismo. Con su participación en la Cámara de Diputados. Castro ha sido uno de los pocos escuderos de Cambiemos. En sus intervenciones, siempre ha destacado los recursos automáticos que ha enviado la administración nacional a la provincia.