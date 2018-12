Pedido. Durante la gestión de Ana María López, Fabián Martín fue uno de los principales referentes de la oposición que le solicitaron a la intendente que convocara a la elección de convencionales para revisar la Carta Orgánica.

Además de elegir al intendente, concejales, diputados y al Gobernador en las comicios generales del 2 de junio, los vecinos de Rivadavia van camino a escoger a 20 convencionales municipales. Ese cuerpo de autoridades que saldrá de las urnas tendrá la tarea de rever la Carta Orgánica municipal, la ley madre de la comuna, a la que tendrán que aplicarle cambios si así lo considera. Si bien el intendente Fabián Martín indicó que tiene intenciones de hacer la convocatoria, fuentes calificadas indicaron que lo hará, porque los plazos ya están vencidos.



La elección de convencionales municipales no es menor. De llevarse a cabo, la misma representará una nueva puja de los distintos sectores políticos en las urnas. Incluso fuentes calificadas indicaron que dentro del justicialismo rivadaviense ya hay interesados en dicha elección.



Al ser consultado sobre la convocatoria, Martín fue cauto y sostuvo que está en proceso de análisis e indicó que tiene tiempo hasta el 20 de diciembre para tomar una decisión. Según el intendente, esa es la fecha límite obligatoria que establece la ley electoral provincial para que las comunas convoquen a elecciones departamentales. El gobernador Sergio Uñac, ya hizo lo propio para los cargos provinciales, estableciendo el 31 de marzo para las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y el 2 de junio para las elecciones generales. Además, el jefe comunal explicó que de llevarse a cabo la selección de convencionales, deberá ser en los comicios de mediados de año. La propia Carta Orgánica de Rivadavia establece que la misma debe ser revisada cumplidos 20 años, en la primera elección general siguiente. El plazo se cumplió en 2013, pero la gestión de Ana María López entendió que en los comicios nacionales no era el momento adecuado, sino que debía hacerse en los comicios provinciales. Luego vino la elección de 2015, pero una vez más, tampoco se efectuó el llamado, por lo que indefectiblemente ahora es el turno de Martín.



La convocatoria a convencionales municipales representará un apartado clave en el escenario político de Rivadavia. Se trata de un número importante de autoridades que se sumará a la elección del intendente, diez concejales y sus respectivos suplentes. En total son 20 personas que conformarán el cuerpo que analizarán la ley fundamental que rige el funcionamiento de la comuna.



Fuentes calificadas indicaron que si bien Martín tiene intenciones de llevar adelante la convocatoria, no quiere que la misma interfiera en un escenario político que lo tiene bien posicionado y en el que buscará la reelección. Por eso, en la gestión basualdistas están estudiando todos los puntos.



Según el jefe comunal, desde que la Carta Orgánica fue creada en 1993, han transcurrido cambios importantes en la sociedad y en el territorio, en los que se destaca la incorporación de nuevos barrios, por lo que la misma debe adecuarse. Entre las posibles medidas que Martín tiene en mente figuran una división territorial en cuatro zonas, implementar o sacar la policía comunal y la necesidad de sumar un secretario en el Juzgado de Faltas (Ver claves).

Revisión

25 es la cantidad de años que han transcurrido desde que fue creada la Carta Orgánica de Rivadavia. La misma fija que debe ser revisada una vez que pasan 20 años.

Ideas de la actual gestión

Territorio

Tal como ocurre en otras provincias, como en Buenos Aires, un cambio en mente es que Rivadavia sea dividida en cuatro zonas: Oeste, Centro, Sur y Norte. Según Martín, el objetivo es que cada una de ellas tenga un delegado comunal elegido por el intendente, con cierta autarquía, no económica sino operativa.

Distribución

La división en zonas permitiría una mejor distribución de los recursos municipales, descentralizando los servicios. Para eso, una posibilidad es que cada uno de los delegados de zona tenga una oficina en los anexos municipales, donde los vecinos puedan hacer todos los trámites que hoy se hacen en el municipio.

Juzgado de Faltas

Para el intendente, uno de los cambios centrales es el apartado que regula al Juzgado de Faltas. Según señaló, la ley hoy no prevé la designación de un secretario, lo que operativamente representa una traba, ya que históricamente los municipios contratan a un abogado que hace las veces de secretario.

Policía comunal

La Carta Orgánica de Rivadavia contempla la creación de una policía comunal para el departamento, opción que nunca estuvo operativa. Para el intendente, "hay que definir si a esa opción se la promueve o se la excluye de la Carta". De promoverse, se la puede reemplazar con la conformación de agentes municipales.