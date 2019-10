Diálogo. Aranda y Baistrocchi han mantenido encuentros políticos además de los que han entablado institucionalmente, uno al frente de la comuna capitalina y el segundo como ministro de Gobierno de la gestión uñaquista.

A casi dos meses de que se produzca el recambio de autoridades en los departamentos de Capital, Caucete, Iglesia y Angaco, sólo en dos van camino a tener una transición ordenada. Son los casos de los justicialistas Franco Aranda y Emilio Baistrocchi en la ciudad, y la dupla bloquista de Marcelo Marinero y Jorge Espejo en el Norte de la provincia. En el primero, los referentes ya han mantenido una serie de encuentros y apuntan a trabajar en conjunto para el traspaso de mando. En el segundo, el lunes está prevista una primera reunión. Diferente es la situación de Angaco y Caucete. Si bien José Castro y Carlos Maza Pezé dicen públicamente que hay posibilidad de diálogo, la realidad indica que están distanciados y se tiran con fuego cruzado. El intendente acusó al diputado de inmiscuirse en el Concejo Deliberante, mientras que el jefe comunal electo sostuvo que auditará todas las cuentas de la municipalidad. Por último, el distrito con menos comunicación es el del Este. La intendente electa, Romina Rosas, aseguró que si no tiene novedades en diez días, le pedirá por escrito a Julián Gil un encuentro.

La necesidad de entablar contacto entre quienes dejan el cargo y los que fueron elegidos por los vecinos en las elecciones provinciales radica en asegurar que no aparezcan sorpresas el 11 de diciembre y los que llegan tengan la posibilidad de hacer aportes al presupuesto comunal 2020, de cuya ejecución serán responsables.

- Capital

Se trata del distrito más ordenado en el traspaso. Tras caer en la interna del Frente Todos, el intendente Aranda se puso a disposición de Baistrocchi. Incluso, la dupla se mostró unida de cara a los comicios generales. Luego de la elección decisiva, el jefe comunal convocó a su sucesor para trabajar en el presupuesto 2020. Baistrocchi confirmó la reunión y sostuvo que juntos "estamos viendo los temas que se van a tratar en el Concejo Deliberante desde acá hasta fin de año". Por otro lado, adelantó que después de las elecciones nacionales del 27 de octubre, "nuestros equipos técnicos se van a juntar para que haya una transición ordenada".

- Iglesia

El departamento del norte comenzó con un diálogo conflictivo tras el comicio local, en el que Espejo venció a Marinero en las urnas. El diputado cuestionó a su correligionario por el manejo de los recursos municipales y la cantidad de agentes de planta permanente, contratados y pasantes. Incluso, el legislador sostuvo que auditará las cuentas una vez que asuma. Frente a eso, Marinero no se mostró molesto y manifestó que "Espejo va a tener las puertas abiertas para controlar y para que se organice de la mejor manera". En ese marco, indicó que hablaron por teléfono y que este lunes (por hoy) "nos vamos a juntar. Hay temas que tiene que ir manejando. Yo le voy a dejar un municipio ordenado y sin deudas", aseguró Marinero.

- Angaco

La puja entre el diputado bloquista Maza Pezé, electo por el Frente San Juan Primero, y el intendente José Castro está cada día más al rojo vivo. "Si me siento con el intendente voy a recibir más de lo mismo. Lo puedo hacer, pero lo que es seguro es que, independientemente de eso, voy a hacer una auditoría completa" dijo el legislador. Por su parte, el jefe comunal sostuvo que "el diputado tiene un doble discurso, un doble juego. Por un lado, dice que no tiene problemas en tener un encuentro conmigo y, por el otro, está haciendo todo lo posible para no reunirse. Se está metiendo en el Concejo Deliberante para generar problemas al municipio y a la gente".

- Caucete

A pesar de que Gil intenta meterse debajo del paraguas del Frente de Todos después de haber apoyado a Cambiemos, la relación con la concejal Rosas está prácticamente quebrada. La intendente electa dijo que la comunicación es casi nula y que, en ese marco, "si al 15 de este mes no me ha convocado, le voy a pedir una reunión por escrito".