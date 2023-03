El ex presidente Mauricio Macri afirmó que no será candidato en las próximas elecciones nacionales. “Lo hago convencido de que hay que agrandar el espacio político que iniciamos”, afirmó en un video publicado esta mañana en las redes sociales.

El anunció sacudió el tablero político, aunque medios nacionales afirman que el riñón del PRO había conocido anoche la noticia durante el casamiento de María Eugenia Vidal.

El referente del Pro en San Juan, Enzo Cornejo, tildó la determinación del expresidente como un gesto de "madurez política".

"No me sorprende para nada su decisión, Mauricio es un líder por naturaleza, con gestos como estos demuestra no sólo su madurez política sino el interés de que se trabaje en equipos, alienta a darlo todo sea el lugar o la cancha desde la cual toque jugar, es lo que hace un verdadero líder”, dijo el diputado a este medio.

“Sin dudas sus palabras marcarán un antes y un después de la política, cuantos se ciegan por poder ,sin embargo vemos a Mauricio ceder espacios y tratar de llevar orden y aliento para sacar un país adelante sin necesidad de una chapa, un cargo”, agregó.