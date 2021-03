En el hall central del Rectorado, se realizó hoy la apertura de sobres de la Licitación Pública N° 1/2021, correspondiente a la continuación de la obra de la Escuela de Música. Esta es la cuarta licitación que se realiza; en la primera, en 2013, ganó una empresa que luego quebró y abandonó la obra sin terminar. Luego se realizaron dos licitaciones más: en la primera no hubo oferentes y en la siguiente, uno sólo que presentó un monto por encima del presupuesto.

En esta oportunidad, se presentaron cinco oferentes: Panacan SRL, por un monto de $ 139.693.562,75; CGC, por un monto de $ 102.965.221,20; SAT SRL, por un monto de $ 116.852.516,20: G y M SRL, por un monto de $ 163.896.969 y Obrascom, por un monto de $ 99.805.958,32.

Cabe señalar que el presupuesto oficial de la obra es de $ 117.081.020,00 es decir que tres de las ofertas se encuadran dentro del mismo.

Luego de la apertura de los sobres correspondientes, tanto el director del Departamento de Música, César Sánchez, como la decana de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, Rosa Garbarino, expresaron su satisfacción por el resultado de la licitación.

A su turno, el rector de la UNSJ, Oscar Nasisi, manifestó que “conozco desde hace tiempo las necesidades y aspiraciones de docentes y estudiantes de la Escuela de Música. Si no fuera por la pandemia, yo no estaría aquí y habría otro rector o rectora. Pero la vida tiene estas idas y vueltas y me brinda la oportunidad de cumplir con la palabra empeñada en el momento de campaña y garantizar que esta primera etapa de la Escuela de Música se va a concretar”.