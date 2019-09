Acuerdo. En octubre de 2018, el ministro de Hacienda, Roberto Gattoni, la titular de Vialidad Nacional, Patricia Gutiérrez y el Gobernador firmaron el acuerdo para el reintegro de una deuda de unos 3.300 millones de pesos.

Tras haber agotado el reclamo administrativo y el diálogo con el Ministerio de Transporte de la Nación, la provincia irá esta semana a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por 880 millones de pesos que debe Vialidad Nacional. Se trata de dos cuotas caídas de un plan de pago, de 440 millones de pesos cada una, que la administración macrista no reconoció. Desde la repartición vial, su titular, Patricia Gutiérrez, indicó que San Juan no presentó la documentación que respalde tal obligación y que por eso no se han hecho los desembolsos. El secretario de Obras Públicas, Jorge Deiana, desmintió a la funcionaria e indicó que todos los papeles están presentados, por lo que el reclamo es legítimo. Por otro lado, desde Vialidad Nacional sí reconocieron que hay una deuda millonaria por los desembolsos que la administración uñaquista viene haciendo para mantener los trabajos en la Ruta 40 Norte y otros caminos. En la gestión uñaquista aseguran que son casi 1.500 millones de pesos y la funcionaria señaló que esperan comenzar con los pagos en el corto plazo, aunque sin confirmar en qué momento y qué cantidad de fondos.



El fiscal de Estado, Jorge Alvo, confirmó que su área se encuentra trabajando en la demanda para presentarla en los primeros días de esta semana ante el máximo tribunal de justicia del país. La decisión de ir por el reclamo judicial radica en que el jueves pasado, en Buenos Aires, Sergio Uñac mantuvo una reunión con el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, quien le confirmó que la administración nacional no reconoce las dos últimas cuotas del plan de pago que se convino en octubre de 2018. Ese acuerdo establecía que Nación le devolvería a San Juan 2.200 millones de pesos en cinco cuotas iguales de 440 millones de pesos por certificados de obras pagados por la provincia hasta el 31 de agosto de 2018. El Estado nacional hizo los tres primeros desembolsos pero no pagó las dos últimas cuotas por 880 millones de pesos.



En contacto con DIARIO DE CUYO, Gutiérrez, que participó del encuentro entre Uñac y Dietrich, confirmó que la Nación no reconoce las dos últimas cuotas porque "el convenio establece que se pagará en tanto y en cuanto la provincia presente la documentación que respalde la deuda. Hasta el momento, sólo se han presentado expedientes que sirven para abonar las tres primeras cuotas por un total de 1.320 millones de pesos, que ya se han cancelado". Bajo ese marco, la titular de Vialidad sostuvo que "estamos convencidos de eso. Pero la provincia tiene el derecho de ir a la Justicia si cree que se ha visto perjudicada en algo".



Sin embargo, Deiana contradijo a Gutiérrez al apuntar que "San Juan ha presentado todos los certificados de obra, todos los pagos realizados y sus respectivos remitos por parte de las compañías, correspondientes a la recepción de los fondos. Incluso, esos documentos están firmados por Vialidad Nacional". Además, el secretario de Obras recordó que en febrero, en la última visita que Dietrich hizo a la provincia para habilitar la Ruta 40 Sur, el titular de Transporte aseguró que las dos cuotas adeudadas de 440 millones de pesos cada una "se iban a pagar en cuatro cuotas de 220 millones de pesos porque no tenían los fondos para pagar todo junto. Eso tampoco lo hicieron", indicó Deiana. Por otro lado, hay una disputa por el valor del dólar correspondiente a los estudios que hizo San Juan para el Túnel de Agua Negra. Nación reconoce gastos con un dólar a 4,7 pesos y la provincia sostiene que debe ser actualizado (Ver Recuadro).

Plata por Agua Negra

En el convenio que firmó la Nación con San Juan en 2016 para ejecutar obras viales en la provincia quedó establecido que la administración local haría frente a desembolsos en dólares para concretar los "Estudios y Proyectos del Túnel Internacional de Agua Negra". Según el acuerdo, San Juan aportaría los recursos y la Nación los reintegraría en obra pública.



Con la disputa por fondos viales que llegarán a la Justicia, se conoció que uno de los reclamos entre las partes es el valor del dólar que se debe tener el cuenta para que Nación haga los desembolsos. Según explicaron desde el Ejecutivo local, una cláusula del convenio establece que el valor de la moneda estadounidense debe reconocerse al momento del efectivo reintegro mientras que desde la Nación sostienen lo contrario: que el dólar a pagar es de 4,7 pesos.

Protagonistas

PATRICIA GUTIÉRREZ - Titular de Vialidad Nacional

"En Vialidad nunca tuvimos los papeles que ratificaran los 880 millones de pesos que reclama la provincia. Una cláusula del convenio dice que los pagos estarán sujetos a la revisión y sólo se ha podido constatar el pago de las tres primeras cuotas".

JORGE DEIANA - Secretario de Obras Públicas

"Lo que están haciendo es dilatar el proceso de pago o, lo que es peor, no quieren pagar lo que realmente corresponde. Está todo certificado y acreditado. Toda la documentación está presentada como corresponde".